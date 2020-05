A l'arrêt complet depuis plus deux mois, les gérants des restaurants doivent mettre les bouchées doubles pour rouvrir leur terrasse mercredi, avant un retour en salle vendredi. Une opération qui s'avère toutefois compliquée.

Luxembourg 2 min.

Des restaurateurs entre méfiance et impatience

Anne-Sophie DE LA BARRE DE NANTEUIL-BEDEL A l'arrêt complet depuis plus deux mois, les gérants des restaurants doivent mettre les bouchées doubles pour rouvrir leur terrasse mercredi, avant un retour en salle vendredi. Une opération qui s'avère toutefois compliquée.

Dans les starting-blocks. Il reste à peine plus de 24 heures aux 2.240 restaurants et cafetiers du pays pour préparer la réouverture tant attendue après plus de huit semaines de fermeture. Si Alain Rix se déclare «incroyablement heureux» sur les ondes de RTL mardi matin, le représentant du secteur de l'horeca regrette toutefois un délai trop court entre l'annonce du Premier ministre et le retour effectif des clients.

Un constat partagé par une partie de la profession, tant du côté des bistros que des restaurants gastronomiques. Car quel que soit le niveau de prestation fournie, ces restaurateurs n'auront que quelques jours pour tout réorganiser. Avec une même priorité : assurer la santé des clients, mais aussi les rassurer face au risque de contamination. Et donc, in fine, les faire revenir. Distance minimale de 1,5 mètre entre les tables, nombre de convives limité à quatre personnes par tablée ou encore port du masque pour se déplacer à l'intérieur de l'établissement, les contraintes imposées par le gouvernement s'avèrent nombreuses.

L'Horesca espère une bonne recette pour la reprise S'ils attendent pouvoir prochainement redémarrer leur activité, les restaurateurs et cafetiers se posent la question de la rentabilité d'une réouverture face aux contraintes, encore floues, que le secteur devra désormais respecter. Le défi consiste à trouver le juste équilibre entre santé des clients, des employés... et des entreprises.

Un aménagement jugé «très difficile» par le chef étoilé Roberto Fani, d'autant plus qu'il n'entend pas ériger de séparations en plexiglas. Un choix qui ne sera pas sans conséquence sur son chiffre d'affaires du jour, puisque l'établissement «préfère enlever des tables», comme l'affirme le maître d'hôtel de l'établissement qui renonce ainsi à une dizaine de couverts. Une perte non négligeable pour le restaurant malgré un cahier de réservations déjà rempli «au maximum» pour le premier service de vendredi.

Etat d'esprit totalement différent dans la capitale. En effet, s'il se disait inquiet la semaine dernière avant les annonces du Premier ministre, le gérant de la Table de la Chapelle se dit désormais regonflé à bloc bien qu'il espère que les restrictions soient «vite assouplies». Christophe Schivre affirme ainsi être «prêt pour mercredi» et même confiant, misant sur des prévisions météorologiques favorables pour faire revenir les clients.

La solidarité pour les restaurateurs s'organise en ligne Si le déconfinement général sera levé lundi prochain, le secteur de l'Horeca ne pourra en revanche rouvrir ses portes avant le mois de juin. Pour faire face à cette période difficile, des plateformes en ligne ont vu le jour pour aider des commerces touchés de plein fouet par la crise.

Mais si la tendance générale semble être en faveur de cette réouverture, d'autres font le choix inverse. C'est notamment le cas des deux gérants de la pizzeria Stella Rosa, à Soleuvre, qui affichent sur Facebook leur volonté de garder portes closes jusqu'à la fin du mois de juin. Guillaume Garnier et Adrien Jabour regrettent en effet des restrictions «pas réalisables et pas socialement agréables».

Si les deux restaurateurs précisent en comprendre l'importance, ils affirment toutefois vouloir conserver l'esprit de détente et de rencontres, affirmant gérer «un restaurant, pas une clinique médicale». Une décision qui reste toutefois «provisoire et susceptible d’évoluer».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.