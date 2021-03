Des résidents en mal de livraisons

Boosté par la pandémie, le commerce en ligne se heurte encore à une difficulté majeure: nombre d'entreprises ne livrent toujours pas au Grand-Duché. Les consommateurs doivent se faire réexpédier leurs colis depuis l'Allemagne.

Boosté par la pandémie, le commerce en ligne se heurte encore à une difficulté majeure: nombre d'entreprises ne livrent toujours pas au Grand-Duché. Les consommateurs doivent se faire réexpédier leurs colis depuis l'Allemagne.

(m.d. avec Marlene Brey) Alors que le covid et les restrictions sanitaires tendent à développer l'e-commerce, au Luxembourg les consommateurs se heurtent encore aux limites de la livraison. Selon le Statec, 35% des problèmes signalés par les consommateurs concernent ce seul inconvénient. En raison de «la faible demande» et de «la très grande complexité des livraisons paneuropéennes», selon la majorité des entreprises, très peu d'entre elles acheminent les commandes jusqu'au Grand-Duché.

Martin Jäger en a répertorié 163 sur les 275 qu'il a scrutées jusqu'à présent. Allemand d'origine, le jeune entrepreneur répertorie sur son site internet les enseignes qui expédient leurs produits jusqu'au Luxembourg. «Les petits magasins» et les «start-up» sont les plus assidus, tandis que les grandes marques rechignent à franchir le pas, s'étonne Martin Jäger. Lancée depuis l'été dernier, la plateforme accueille entre 500 et 1.000 visiteurs par mois. «Nous avons beau vivre dans l'Union européenne, il est encore très difficile de faire des achats en ligne», déplore le jeune homme.

Pour pallier ce manque de fournisseurs, le voisin allemand apparaît comme la solution. Lors de leur commande, beaucoup de consommateurs indiquent une adresse de livraison en Allemagne, et se font réexpédier leurs achats. Ainsi, dans son kiosque à journaux de Perl, Sabine Jänke reçoit 120 à 150 colis par jour. Un arrivage qui avoisinait plutôt les 200 paquets quotidiens «avant la pandémie», voire le double pendant les fêtes de fin d'année. Une baisse que la patronne attribue aux restrictions sanitaires.

«Comme la plupart des magasins en Allemagne sont fermés, les Luxembourgeois pensent que mon magasin est aussi fermé», précise-t-elle. Une «chute» qui menace son petit kiosque dont les livraisons représentent 80% du chiffre d'affaires, à raison de un à cinq euros de commission par livraison.

Si «Sabines Papierstübchen» est une institution, la Poste exploite également le filon allemand. Pour 6,45 euros, les consommateurs bénéficient du PackUp-Import: leurs achats sont livrés en Allemagne, et la Poste assure ensuite la navette jusqu'à leur domicile. Créé en 2007, le service s'est ouvert à l'Allemagne en 2011 et à la France en 2014. Mais c'est bel et bien la pandémie qui a boosté son usage: en avril 2020 la demande a augmenté de 60%, selon Philippe Schaack, responsable du service au sein de la Poste.

A noter qu'en 2019 selon les derniers chiffres du Statec, huit résidents sur dix âgés de 16 à 74 ans ont déjà commandé en ligne ou le font régulièrement. En moyenne, ils effectuent trois à cinq achats en ligne sur trois mois pour un total allant de 100 à 500 euros. Selon Eurostat, 63% des résidents ont effectué au moins un achat en ligne au cours de l'année 2019. En revanche, il semblerait que les enseignes luxembourgeoises peinent à adopter le e-commerce: en 2020, seules 13% d'entre elles ont effectué une vente en ligne.





