Les demandes pour des subventions pour des panneaux solaires, des bornes de recharge ou encore des vélos explosent. Et les retards s'accumulent. L'administration va recruter du personnel supplémentaire pour traiter plus efficacement les dossiers.

Administration de l'environnement

Des renforts pour traiter les nombreuses demandes d'aides

Plus d'un an pour recevoir une subvention pour l'achat d'un vélo, plusieurs mois pour une prime pour de nouveaux panneaux solaires,... Les demandes pour des aides financières qui visent à soutenir la transition vers une société plus durable explosent ces derniers mois. Et la crise énergétique n'a fait qu'amplifier le phénomène. A tel point qu'il est difficile pour le ministère de l'Environnement de suivre le rythme.

L'État n'a encore versé aucune aide pour le photovoltaïque Plus d'un quart de toutes les demandes reçues par le ministère de l'Environnement depuis janvier 2017 sont encore en attente.

Le ministère de l'Environnement et l'administration de l'Environnement l'admettent: ces aides, qui ont été revues à la hausse, répondent à des situations d'urgence. Et celles-ci «n'ont pas été anticipées dans la planification des effectifs de l’administration de l’environnement en charge du traitement des dossiers de demande.» Conséquence: «le renforcement en ressources humaines du service subsides et aides financières de l’administration n’a pu être entamé qu’une fois ces mesures décidées», est-il expliqué dans un communiqué.

A cela s'ajoute également une réorganisation au sein de l’administration de l’environnement. Tout cela a fait que le nombre croissant de demandes introduites a entraîné un retard dans le traitement des demandes. «Les délais les plus élevés concernent actuellement les vélos et les aides pour les installations techniques du régime ''Klimabonus wunnen'' parmi lesquelles figurent les installations photovoltaïques.»

Des mesures à court terme

Pour améliorer la situation et résorber les retards, l’administration de l’environnement a pris des mesures à court terme. Des agents d'autres services ont été réaffectés au service subsides et aides financières et le recrutement de personnel supplémentaire est en cours, dont celui d'un expert en qualité pour l’optimisation des processus de traitement dédié aux aides financières. L’administration de l’environnement s’est vu également attribuer 10 postes supplémentaires en contrat à durée déterminée dans le cadre de l’accord tripartite. Et l'ouverture de nouveaux postes pour 2023 a également été réclamée.

Pour un traitement plus rapide encore des demandes, «l’administration de l’environnement veut réduire les délais de traitement des demandes par l’externalisation de certains services et améliorer son service envers le citoyen à travers une digitalisation poussée.»



Remettre des dossiers complets

L'administration de l'environnement insiste également sur l'importance de remettre un dossier de demande complet, pour un traitement plus efficace. «Il arrive en effet assez fréquemment que les demandes présentent des erreurs ou que les documents à joindre ne sont pas corrects ou incomplets. » Pour les primes vélo par exemple, les demandes incomplètes représentent un tiers des dossiers introduits.

En cas de questions, les citoyens peuvent contacter la Klima-Agence ou l’administration de l’environnement en amont et tout au long de leur projet. Cette dernière mettra sous peu une « FAQ » (foire aux questions) à disposition des requérants sur le site www.emwelt.lu.

Près de 174.000 demandes depuis janvier 2019 Du 1er janvier 2019 à ce jour, près de 174.000 demandes d’aides, tous types confondus, ont été introduites, avec un pic en 2021 (71.200 demandes), expliquent le ministère de l'Environnement et l'administration de l'environnement dans leur communiqué. L’instruction d’environ 35.000 demandes n’a pas encore pu être finalisée. «Les montants engagés ou liquidés correspondaient début novembre 2022 en moyenne à plus de 80 % du budget accordé pour l’année budgétaire 2022, qui est de 56.465.000 €.» Les primes « Klimabonus wunnen » et les primes pour les bornes de charge engagées ou liquidées dépassant les 90 % du budget alloué. Au total, depuis 2001 jusqu’à novembre 2022, des aides correspondant à un montant de 628.300.000 € ont été accordées.

