Afin de maîtriser tout débordement autour des cortèges d'opposants aux mesures sanitaires attendus ce weekend à Luxembourg, la police grand-ducale a obtenu des soutiens en hommes et matériels venus de Belgique.

Des renforts belges pour contrôler les manifestations

Certainement que, samedi dernier, il manquait des effectifs policiers dans la capitale. En tout cas, ceux présents n'ont pas été suffisamment en nombre et correctement dirigés pour faire face aux 2.000 manifestants bien décidés à semer le désordre à Luxembourg. D'autres mouvements étant annoncés pour la fin de semaine, pas question de se laisser piéger à nouveau pour les autorités.

Henri Kox encadre strictement les manifestations Le ministre de la Sécurité intérieure a clairement défini, jeudi, ce que les prochains cortèges de contestataires auront le droit de faire ou pas. Des mesures à effet immédiat.

Ainsi, jeudi, le ministre de la Sécurité intérieure signalait l'établissement d'un «zoning» précis pour les contestataires attendus. Mais Henri Kox (Déi Gréng) a aussi demandé à ce qu'une demande de renfort «en personnel et en matériel» parte en direction de la police fédérale belge. Son souhait a été entendu. Résultat, en plus d'un contingent d'agents luxembourgeois «renforcé», les cortèges et individus seront placés sous la surveillance de policiers belges habitués aux opérations de maintien de l'ordre.

Pareil rapprochement avait déjà été visible, le 22 octobre dernier, quand une manifestation avait réuni quelque 2.000 mineurs polonais en colère. La Belgique avait alors dépêché au Kirchberg une centaine d'agents ainsi que des arroseuses et des blindés de transport de troupes. Le ministère de la Sécurité intérieure dispose d'une «base légale» pour solliciter pareille assistance. Il s'agit du traité entre les royaumes de Belgique, des Pays-Bas et le Grand-Duché en matière d’intervention policière transfrontalière, signé en 2004.

Par contre, rien ne filtre sur le nombre et la façon dont ces pelotons de maintien de l’ordre seront répartis dans la Ville. En plus des «points névralgiques qui profitent d’une présence policière permanente», des policiers seront disposés tout au long du périmètre défini pour «garantir la liberté de manifester», soit du champ du Glacis jusqu'à la place de l’Europe au Kirchberg. «En dehors de cette zone, les manifestations ne sont pas permises.»

Les députés dénoncent unanimement la violence Suite au discours de Xavier Bettel devant la Chambre, les différentes familles politiques se sont à leur tour exprimées par rapport aux incidents de samedi. Tous, condamnent les agissements de certains manifestants.

Par crainte que certains éléments ne s'en prennent à des tierces personnes, institutions, édifices ou biens, il a été convenu que la police non seulement puisse «faire usage de la force en cas de besoin», mais aussi qu'elle puisse effectuer des contrôles d'identité à la volée.

Une mesure exceptionnelle qui pourra être mise en oeuvre aux alentours de la manifestation mais également, «selon la situation», sur tout le territoire de la Ville» ainsi qu'en ont convenu le ministre Kox et la bourgmestre Lydie Polfer.

