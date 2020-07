Dès mardi et jusqu'au 30 août, les touristes pourront à nouveau découvrir l’envers du décor de la résidence du chef de l'Etat dans la capitale. Les groupes seront limités à dix personnes, plus un guide, dans le respect des règles sanitaires.

Des règles strictes pour visiter le palais grand-ducal

Crise sanitaire ou pas, le LCTO maintient cet été l'organisation des traditionnelles visites du palais grand-ducal. Jusqu'à huit visites quotidiennes de 75 minutes seront ainsi organisées du 14 juillet au 30 août et ce, en français, en anglais, en allemand et en luxembourgeois. Bien sûr, afin de garantir la sécurité de chacun, plusieurs mesures de précaution seront mises en place.

Au-delà des gestes barrières recommandés qui restent évidemment d'application, les organisateurs ont prévu des dispositions spécifiques. Le nombre de personnes par visite sera strictement limité à dix, plus un guide. Le port du masque ou de la protection bucco-nasale restera obligatoire durant toute la visite, même si la distance interpersonnelle de deux mètres peut être respectée, sauf pour les enfants âgés de moins de six ans.

Environ 7.000 visiteurs chaque année

A ces précautions sanitaires s'ajoutent les mesures habituelles de sécurité dans le cadre d'une pareille visite. Avant même le départ du circuit, chaque visiteur devra ainsi se soumettre à un scan corporel à l'entrée du palais, tandis que les bagages seront contrôlés et interdits à l'intérieur du palais, de même que les boissons et collations. Et comme les poussettes doivent être déposées à l'entrée, les parents garderont leurs bébés dans les bras le temps de la visite. En outre, il est toujours formellement interdit de prendre des photos à l'intérieur du palais. A l'exception des chiens d'assistance, les animaux ne sont pas admis.

Synonyme de l'indépendance du Luxembourg et intimement lié au sort des Luxembourgeois, le palais grand-ducal constitue la résidence de ville du Grand-Duc depuis 1890. Chaque année, quelque 7.000 visiteurs découvrent la manière dont vivent et travaillent le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ou le décorum dans lequel se déroulent les réceptions officielles.

Pour la visite, il en coûtera 14 euros aux adultes, 7 aux enfants âgés de 4 à 12 ans, tandis que l'entrée est gratuite pour les moins de 4 ans. Une partie des recettes de la vente des tickets sera versée à la «Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse». En pratique, les réservations des billets peuvent se faire soit en ligne sur le site du LCTO, soit directement auprès du LCTO (30, place Guillaume II). Enfin, le bureau d'accueil à la place Guillaume II sera l'unique point de départ des visites guidées.

