L'installation de «micro-maisons» se heurte à la législation communale. Mais cette situation devrait changer avec la rédaction de règlements types en cours selon la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding dans une réponse parlementaire.

Luxembourg 3 min.

Logement

Des règlementations à l'étude pour les tiny houses

Thomas BERTHOL L'installation de «micro-maisons» se heurte à la législation communale. Mais cette situation devrait changer avec la rédaction de règlements types en cours selon la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding dans une réponse parlementaire.

Taux d'emprunt élevé, difficulté d'obtenir un prêt, prix de loyer ou de vente élevé... Parvenir à obtenir un logement au Luxembourg n'est pas une mince affaire, surtout en ce moment. «Une partie de la solution à la pénurie de logements et aux problèmes liés au logement peut être les tiny houses, une forme de logement alternatif qui intéresse de plus en plus de personnes», estime le député-bourgmestre de Hesperange Marc Lies (CSV).

Six pistes pour relancer la construction de logements au Luxembourg Zoom sur quelques suggestions phares de la Fondation Idea sur la question du logement face aux problématiques relatives au ralentissement des permis de bâtir au Grand-Duché.

Dans une question parlementaire adressée à Taina Bofferding (LSAP), l'élu note que la législation communale n'est pas adaptée à l'installation de ces «micro-maisons». Cette situation devrait changer selon la ministre de l'Intérieur.

Trois règlements types

Dans sa réponse envoyée ce mardi 6 février, elle fait savoir que le service responsable du ministère de l'Intérieur (la direction de l'aménagement communal et du développement urbain) est en train de rédiger trois «règlements types avec pour objectif d'autoriser les tiny houses à l'avenir». Il s'agit en l'occurrence d'un «règlement-type» spécifique pour le plan d'aménagement général (PAG), pour le plan d'aménagement particulier (PAP quartier existant) et pour le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.

Une fois ces règlements finalisés, les communes pourront alors les intégrer dans leurs règles d'urbanisme. Il sera ainsi autorisé d'installer des tiny houses dans des zones d'habitations où elles étaient jusqu'alors, exclues à cause de dispositions plus restrictives.

Tiny houses, nouvelle stratégie pour accéder à un logement?

Sollicité, le ministère du Logement souligne que les «tiny houses peuvent être une solution ponctuelle, mais elles ne résolvent pas le problème de l'accès au logement abordable».

«Pour cela, il faut augmenter massivement la construction de logements abordables publics, et en même temps construire de façon plus dense, tout en veillant à maintenir une bonne qualité résidentielle», ajoute le ministère. Ce dernier met ainsi en avant sa stratégie nationale du logement abordable.

Des communes pionnières

En avril 2022, la commune de Schifflange avait commandé des maisons modulaires pour héberger des réfugiés ukrainiens. La commune avait passé commande de trois mini-maisons à la société Oikos-concept, une filiale de Polygone basée à Mersch, comme l'expliquaient le bourgmestre de Schifflange Paul Weimerskirch (CSV) et le directeur d'Oikos-concept Xavier Mahy.

Pour Déi Lenk, l'État doit créer massivement des logements publics «La gauche propose des solutions qui permettraient, selon elle, de maîtriser la crise du logement. La condition préalable est la volonté politique», indique le parti.

En octobre dernier, la commune de Strassen s'est engagée à son tour dans un projet tiny houses. Un tel habitat avait été acheté par la commune pour 80.000 euros. La construction, d'une surface habitable de 34 mètres carrés, a été produite en Pologne.

À long terme, les tiny houses seront produites dans la Grande Région, avec des matériaux régionaux et durables. La tiny house peut être louée pour un loyer de 800 euros, ce qui est encore finançable par rapport à d'autres prix, indiquait le bourgmestre Nico Pundel au Luxemburger Wort. Il est prévu d'installer trois à quatre tiny houses dans la rue Henri Dunant à Strassen.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.