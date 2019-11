La pose des voies du tram sur ce carrefour stratégique sera synonyme de la mise en place d'une nouvelle technologie. Tous les carrefours de l'intersection seront équipés, courant 2020, de dispositifs de contrôle pour sanctionner les automobilistes qui ne respecteraient pas les feux rouges.

Des radars feux rouges sur la place de l'Etoile

Volker BINGENHEIMER

Ce seront les premiers radars de feux tricolores installés au Luxembourg. Selon le ministère de la Mobilité, le projet pilote devrait être techniquement terminé et connecté d'ici la fin de 2020. «Dans les années qui suivent, la technologie pourra également être utilisée à d'autres intersections dangereuses», explique Dany Frank, porte-parole du ministère de la Mobilité.



«C'est une mesure absolument nécessaire car malheureusement de nombreux usagers de la route passent au rouge», déclare Dany Frank. En particulier à Luxembourg-Ville et à l'intersection très fréquentée de la place de l'Etoile, de nombreuses infractions ont été constatées. «Le fait que les conducteurs ne s'arrêtent pas aux feux rouges est un problème assez important que nous observons de plus en plus ces dernières années», explique Dany Frank.



Comment ça fonctionne ?

Techniquement, ces radars de feux tricolores diffèrent des colonnes radar ordinaires. Ils sont couplés au système de feux de signalisation et utilisent un capteur qui se trouve dans la couche de roulement de la route pour mesurer si un véhicule franchit la ligne d'arrêt bien que le feu soit passé au rouge.

Une boîte métallique, installée discrètement près des feux de circulation, flashe alors à deux reprises le véhicule. Deux photos prises à intervalles rapprochés qui permettent de déterminer si la voiture a vraiment grillé le feu ou si elle s'est simplement arrêtée trop loin. Si le conducteur a grillé le signal, le code de la route prévoit un retrait de deux points sur le permis de conduire et une amende de 145 euros. Si le feu est orange, la facture sera de 49 euros, sans pénalité de points.