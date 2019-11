De nombreuses interrogations des conseillers communaux liées au réaménagement de rues du quartier de la gare à Luxembourg et à la prise en charge de toxicomanes ne trouveront pas de réponses avant début 2020.

Des questions en suspens sur la rue de Strasbourg

Maurice FICK De nombreuses interrogations des conseillers communaux liées au réaménagement de rues du quartier de la gare à Luxembourg et à la prise en charge de toxicomanes ne trouveront pas de réponses avant début 2020.

Le quartier de la gare centrale à Luxembourg-Ville est en pleine mutation et souffre de deux maux liés aux travaux du tram d'une part, et à l'incessant trafic de drogue, d'autre part. Le premier est technique et devrait n'être plus qu'un mauvais souvenir dans un peu plus d'un an, tandis que le second est chronique et impacte lourdement la qualité de vie des habitants du quartier.

Le renfort de 30 policiers et les actions menées au cours des cinq dernières semaines, dévoilés par le ministre de la Sécurité intérieure le 14 novembre, ont déclenché des réactions positives de la part des conseillers communaux, lundi soir à l'hôtel de ville. Mais «cela ne signifie pas que le problème est réglé», souligne Héloïse Bock. Et la conseillère communale (DP) de lancer en direction du collège des bourgmestre et échevins: «Il faut enfin agir».

Réponses attendues en janvier

«Car à côté des mesures d'ordre répressif, il faut intensifier les efforts sociaux», estime Christa Brömmel qui souhaite un débat public à l'hôtel de ville en janvier, rapporte Le Quotidien. La conseillère (Déi Gréng) est d'avis que la restructuration de la rue de Strasbourg et des rues adjacentes, par la mise en place d'une zone à 30 km/h, un espace partagé et un reverdissement par exemple, renforcera le sentiment de sécurité des riverains accablés.

Parallèlement, elle rappelle la nécessité de développer les structures d'accueil pour les personnes toxico-dépendantes. La conseillère (CSV), Claudine Konsbruck demande combien de seringues sont distribuées quotidiennement, combien de lits sont à disposition des sans-abri qui traînent dans le quartier ou encore combien de streetworkers sont sur le terrain pour leur venir en aide.

Vient le moment où Lydie Polfer, bourgmestre (DP), coupe court à la discussion et indique simplement que toutes les questions posées seront discutées au sein des commissions communales de l'action sociale et du développement urbain. Elle botte en touche cette fois mais assure: «Vous aurez des réponses en janvier».