L'accès aux services de proximité et la cohésion sociale autour de votre lieu de résidence figurent au premier rang des paramètres clés pour un vieillissement en bonne santé. Une étude du LISER appuie ce constat.

Luxembourg 3 min.

Des quartiers qui aident à mieux vieillir

Patrick JACQUEMOT L'accès aux services de proximité et la cohésion sociale autour de votre lieu de résidence figurent au premier rang des paramètres clés pour un vieillissement en bonne santé. Une étude du LISER appuie ce constat.

La société luxembourgeoise vieillit. La faute à une fécondité en baisse ces dernières années et une mortalité de plus en plus tardive. Mais pour que les seniors prennent de l'âge sans perdre leur santé, une doctorante en géographie vient de mener une étude pour le Liser (Luxembourg Institute of SocioEconomic Research). Marion Patte y souligne l’existence d’un lien entre certaines caractéristiques du quartier où résident les personnes âgées et leur vieillissement en bonne condition.

Aussi, selon la chercheuse «la question d’un vieillissement en santé se pose inévitablement». Pour Marion Patte, il conviendrait ainsi de réfléchir à l'environnement idéal pour permettre à tous non seulement de «conserver une bonne santé générale» mais aussi «une indépendance dans les tâches quotidiennes».



Corinne Cahen veut un État proche de chaque génération La ministre de la Famille veut orienter sa politique de façon à ce que chaque citoyen puisse réaliser son modèle de vie individuel. Cela passe par l'extension du congé parental autant que par une meilleure prise en charge des seniors.

Les quartiers dans lesquels vivent les personnes âgées ne sont, bien entendu, pas homogènes. Aussi bien du fait de leurs caractéristiques naturelles (pollution), sociales (groupe ethnique, niveau socio-économique) que bâties (accès aux services, adaptabilité à la marche à pied, sécurité).

Autant de caractéristiques qui impliquent des disparités de qualité de vie d'un lieu à l'autre; différences qui se répercutent indiscutablement sur la santé des résidents âgés.

Une indépendance prolongée

Pour l'enquête, 500 personnes de 65 ans ont été interrogées. Et il ressort que les retraités qui ont accordé une grande importance à la facilité d’accès aux services de proximité dans le choix de leur quartier et «ceux qui perçoivent de bonnes relations fraternelles entre les résidents» ont plus de chances d’être en bonne santé.

Mieux encore, un environnement favorable permet aux aînés de rester indépendants dans leur vie de tous les jours plus longtemps. Idem pour les Luxembourgeois pour qui le quartier ne souffre d’aucun manque de transports en commun. Ils sont également susceptibles de rester plus autonomes dans le temps.

Aménagement = santé

C'est là non seulement un avantage pour les personnes concernées, mais également une charge, mentale ou financière, moindre pour les proches mais aussi pour l'ensemble de la société. Avec des seniors, en bonne forme et ne nécessitant pas de prise en charge lourde, c'est bien l'ensemble d'une nation qui fait des économies.



D'ailleurs le Liser et l'étude de Marion Patte ont bien en tête que pareille enquête «peut contribuer à promouvoir une amélioration des politiques en termes de santé publique, d’accompagnement au quotidien et d’aménagement du territoire».

200.000 seniors en 2060

D'où certaines préconisations : afin de développer la cohésion sociale à l’échelle du quartier, les politiques devront se doter de cibles précises «favorisant la lutte contre l’isolement et l’insuffisance des réseaux sociaux ou encore l’intégration de nouveaux arrivants». De plus, afin de contribuer à développer l’accessibilité des services de proximité, «un exemple d’action politique serait d’optimiser la qualité de l’offre en matière de services de transport, particulièrement utile chez une population en perte de mobilité».



Et c'est bien dès maintenant qu'il convient de se préoccuper du cadre que réservera le pays à ses aînés. Car si aujourd'hui, le Grand-Duché compte près de 100.000 plus de 65 ans, le Statec estime que leur nombre pourrait doubler d'ici 2060.

Déjà, au cours des 50 dernières années, les rangs des seniors ont triplé, passant de 33.958 personnes en 1961 à 99.986 sujets en 2017.