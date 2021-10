Face aux difficultés d'attractivité du Grand-Duché face à Bruxelles, les responsables européens envisagent l'introduction d'aides spécifiques, à destination notamment des plus bas salaires. Des propositions devraient être présentées d'ici la fin de l'année.

Des primes ciblées pour tenter d'attirer au Luxembourg

Face aux difficultés d'attractivité du Grand-Duché face à Bruxelles, les responsables européens envisagent l'introduction d'aides spécifiques, à destination notamment des plus bas salaires. Des propositions devraient être présentées d'ici la fin de l'année.

(Jmh avec Heledd Pritchard et Douwe Miedema) - Les signaux d'alarme envoyés autour de la perte d'attractivité du Luxembourg aux yeux des agents des institutions européennes semblent avoir été entendus. Et plusieurs options seraient ainsi sur la table lors des échanges mensuels entre chefs d'administration implantés au Grand-Duché et le commissaire européen en charge du Budget et de l'Administration.

Selon nos confrères du Luxembourg Times, les discussions actuelles porteraient sur l'introduction d'une aide au logement de 250 euros pour les personnels gagnant moins de 2.500 euros par mois, la mise à disposition temporaire de logements abordables aux nouveaux arrivants et des réflexions plus globales autour des questions de mobilité, de scolarité des enfants ou d'avancements de carrière.

Des propositions qui seraient loin de faire l'unanimité, notamment en ce qui concerne l'octroi d'une prime logement qui ne concernerait qu'une catégorie de personnels. Car, selon une source européenne citée par nos confrères, cette idée «jetterait de l'huile sur le feu» et serait contre-productive puisque «le Luxembourg a besoin de personnes spécialisées et donc qui ont un salaire plus élevé que la moyenne».

Un casse-tête qui devrait toutefois faire l'objet d'une proposition concrète «d'ici la fin de l'année», selon nos confrères. Soit avant l'échéance de mars 2022, date de remise au Parlement européen et au Conseil d'un nouveau rapport spécifique de l'exécutif européen qui pourrait introduire un coefficient correcteur pour tous les personnels des institutions présents au Grand-Duché. Soit entre 11.000 et 14.000 agents, selon les sources.

Seule certitude, le Luxembourg apparaît comme désavantagé par rapport à Bruxelles en ce qui concerne le niveau de rémunération - et donc d'attractivité - avec un écart officiellement fixé par la Commission à 10,5%. Ce dernier trouverait notamment son origine dans les prix de l'immobilier bien plus élevés à Luxembourg-Ville qu'au sein de la capitale de l'UE.

