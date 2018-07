Réduire les temps d'attente grâce à l'enregistrement plus rapide des passagers; c'est l'objectif des toutes nouvelles barrières automatisées de contrôle aux frontières mises en place à l'aéroport du Findel.

Des portes automatiques pour contrôler les voyageurs au Findel

(jed trad. sw) - Ce système automatique de contrôle aux frontières a été officiellement mis en service ce jeudi 26 juillet. Grâce au balayage biométrique du passeport et du visage, ces portes contrôlent désormais les passagers toutes les 20 secondes.

Il reste toutefois quelques agents de police des aéroports qui continuent d'effectuer des contrôles manuels.

Ces dix portes ("eGates") sont destinées à contrôler les voyageurs lors de l'entrée ou de la sortie de pays hors espace Schengen.

Les temps d'attente étaient particulièrement longs depuis quelques années dans cette zone. Les responsables espèrent donc que cette nouvelle automatisation du système permettra d'offrir une expérience de voyage plus efficace et plus agréable pour les passagers.

