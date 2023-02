Un appel à candidatures vient à nouveau d'être lancé auprès des jeunes entrepreneurs désireux de lancer leur commerce dans la capitale et à moindre frais.

Des «pop-up stores» cherchent toujours preneur à Luxembourg

Simon MARTIN Un appel à candidatures vient à nouveau d'être lancé auprès des jeunes entrepreneurs désireux de lancer leur commerce dans la capitale et à moindre frais.

Un million de mètres carrés, c'est la surface totale dédiée au commerce au Luxembourg. Fin 2022, on dénombrait 3.286 commerces dans cette vaste zone, dont 1.257 restaurants, un peu moins de la moitié donc. Le tissu commercial se porte donc relativement bien dans le pays, en témoigne l'ouverture récente de nouveaux commerces originaux comme la première boulangerie sans gluten du Grand-Duché.

Dans la capitale, épicentre de toute cette activité, on ne compte pas relâcher ses efforts. La Ville souhaite en effet attirer de nouveaux jeunes entrepreneurs dotés d'un concept original. C'est pour cette raison que cette dernière a renouvelé son appel à candidatures pour son projet «Pop-up stores». «Lancé en 2019, celui-ci a déjà permis à une cinquantaine d'entrepreneurs de lancer leur premier business», indique Serge Wilmes, premier échevin de la capitale.

Une belle vitrine pour les jeunes entrepreneurs

Il faut dire que l'opportunité est belle pour les créateurs, artistes et autres start-ups de bénéficier d'une belle vitrine et ce, à moindres frais. «La durée de location minimale est d'un mois et la durée maximale de six mois. Le montant du loyer mensuel s'échelonne entre 650€ et 2.250€ et varie en fonction de la situation spécifique de l'entrepreneur ou du commerçant», précise la Ville de Luxembourg.

Les pop-up stores déjà installés Gaiame, 38, rue Philippe II, jusqu'au 28 avril prochain

Artcodeua, 40, rue Philippe II, jusqu'au 4 juillet prochain



Lux Medina (artisanat marocain), 25, rue des Capucins, jusqu'au 2 mai prochain



Astartelux Jewelry, 26, rue des Capucins, jusqu'au 5 juillet prochain



Bonne Nouvelle (bar éphémère), Charly's Gare - 16a, avenue Emile Reuter, jusqu'au 4 juin prochain



Tipp Topp Art Studio, 3, rue Origer, jusqu'au 17 avril prochain

Made by Ghigi, 43, Grand-Rue, jusqu'au 30 avril prochain

Attention toutefois, la condition sine qua non afin de bénéficier d'un espace commercial à prix réduit est que le projet proposé doit être «original» et «qualitatif». «Sont autorisées les propositions dans le domaine vestimentaire, des accessoires et bijoux, des équipements de la maison, des services et loisirs, des soins et de la beauté, de l'art, de la mode, de la photographie ou encore de l'alimentation sèche emballée», détaille la capitale.

Les édiles, Serge Wilmes en tête, espèrent en tout cas que les candidatures seront à nouveau nombreuses. «Le concept de ''pop-up stores'' sert de tremplin aux locataires qui peuvent profiter d'une première expérience dans un magasin physique avant de se lancer de manière définitive dans le commerce. Par ailleurs, les magasins éphémères contribuent à la création d'une offre commerciale riche et à attirer un public diversifié en centre-ville.»

À noter que les propriétaires de surfaces commerciales temporairement inoccupées souhaitant s'associer au projet peuvent contacter la cellule développement économique et commercial de la Ville de Luxembourg au +352 4796-5000 ou par mail à dec@vdl.lu. Plus d'informations sur popup.vdl.

