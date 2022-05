La firme de Cupertino souhaite rattraper le retard conséquent accumulé face à Google Maps et consorts.

Mobilité au Luxembourg

Des piétons Apple pour cartographier tout le Luxembourg

Simon Laurent MARTIN La firme de Cupertino souhaite rattraper le retard conséquent accumulé face à Google Maps et consorts.

Le Luxembourg est l'un des rares pays européens où Apple est dominant en termes de smartphones. En effet, 55% des téléphones luxembourgeois sont des produits de la célèbre marque à la pomme, le reste étant des téléphones tournant sous Android (Samsung, Xiami, Oppo, etc.). Bref, le marché luxembourgeois représente une véritable poule aux œufs d'or pour Apple qui doit pouvoir contenter son public grand-ducal. Toutefois, le géant américain accuse certains retards dans plusieurs domaines, notamment pour tout ce qui concerne son application de navigation nommée «Apple Plans».

Celle-ci fait actuellement pâle figure face aux mastodontes que sont Google Maps ou encore Waze. C'est ainsi qu'Apple s'est mis en tête de rattraper son retard et de relancer une cartographie complète et précise des pays européens. Depuis le 25 avril dernier, un salarié de la firme de Cupertino sillonne donc à pied les rues, parcs et lieux historiques du Grand-Duché, transportant un imposant sac à dos contenant plusieurs caméras. Celles-ci permettent ainsi des prises de vue à 360°. Un travail similaire est aussi réalisé en France. En Allemagne, les utilisateurs disposent déjà de cette nouvelle version de «Plans».

Nombreuses nouveautés

Apple explique qu'à terme, l'application permettra d'offrir aux possesseurs d'appareils iOS une application de navigation entièrement remodelée avec des nouveaux points de repère 3D, des photographies au niveau de la rue, une navigation améliorée ainsi qu'une couverture routière plus détaillée.

Le géant de la téléphonie explique également que des mises à jour des lieux seront faites de manière périodique. «Ceci, afin de collecter de nouvelles données pour maintenir à jour des plans de haute qualité», précise la marque. «D’autres enregistrements piétons sont fait avec des iPads, des iPhones ou d’autres appareils afin d’améliorer les plans. Ces enregistrements piétons nous permettent d’améliorer et de mettre à jour l’app Plans dans les zones où les véhicules ne peuvent tout simplement pas se rendre tout en utilisant les mêmes protections de confidentialité que pour les véhicules Apple Plans».

Pour protéger votre vie privée

Apple s'est également engagé à protéger la vie privée des badauds et des résidents lors de ces études de terrain. «Ainsi, aucun visage ni plaque d’immatriculation ne sera identifiable sur les images publiées dans la vue à 360º».

Si vous avez donc des questions ou des commentaires au sujet de ce procédé, de vos droits de confidentialité, ou bien encore si vous souhaitez demander qu’un visage, une plaque d’immatriculation ou que votre propre maison ne soit pas identifiable, vous pouvez contacter Apple via l'adresse mail MapsImageCollection@apple.com.

