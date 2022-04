Une initiative qui a pour but de rendre hommage aux soldats de confession juive qui sont tombés au combat durant la Seconde Guerre mondiale.

Luxembourg 7 3 min.

Au cimetière américain de Luxembourg

Des pierres tombales remplacées pour honorer la mémoire des soldats juifs

Une initiative qui a pour but de rendre hommage aux soldats de confession juive qui sont tombés au combat durant la Seconde Guerre mondiale.

Ce mercredi était un jour un peu spécial au cimetière américain de Luxembourg. En effet, une cérémonie de remplacement de pierres tombales s'est en effet tenue au sein du site situé à Luxembourg-Hamm et au sein duquel le général Patton repose au milieu de ses ouailles.

Vous n'êtes pas sans savoir que le cimetière américain luxembourgeois se compose de plus de 5.000 tombes, chacune représentée par une croix latine. Or, parmi les trop nombreux soldats tombés au combat, une bonne partie ne baignait pas forcément dans la religion chrétienne. Certains étaient même d'une tout autre confession religieuse. C'est là qu'intervient l'association «Opération Benjamin». Cette dernière est une organisation qui se consacre à la préservation de la mémoire des soldats juifs américains morts en défendant l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale.

Rendre hommage à leur héritage

«Opération Benjamin» localise les soldats juifs enterrés dans les cimetières militaires américains du monde entier qui, pour diverses raisons, ont été enterrés sous des pierres tombales représentant incorrectement leur religion. Leur mission consiste ainsi à corriger ces erreurs et à remplacer les pierres tombales pour qu'elles représentent correctement leur héritage juif.

Voici donc la raison pour laquelle un certain attroupement était présent au sein du cimetière américain de Luxembourg ce mercredi. En effet, la cérémonie avait été organisée en l'honneur de Everett M. Seixas, Jr, un technicien de l'armée américaine originaire de New York. Ce dernier a donc combattu et est mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'il fût juif, il a été enterré par erreur sous une croix latine au lieu de l'étoile de David.

Everett M. Seixas Photo: Operation Benjamin

Avec l'aide de l'«Opération Benjamin», cette erreur a été rectifiée ce mercredi, et la pierre tombale à croix latine a été remplacée par une étoile de David. La famille d'Everett Seixas a également apporté le drapeau original qui lui avait été remis lors de l'inhumation d'Everett Seixas en 1949. Le drapeau a flotté pendant la cérémonie en l'honneur du soldat et a été plié cérémonieusement par son descendant à la fin de l'événement.

Photo: U.S. Embassy Luxembourg

Du beau monde était notamment présent lors de la cérémonie, notamment l'ambassadeur américain au Luxembourg Thomas Barrett. Celui-ci a déclaré que le travail effectué par l'«Opération Benjamin» est très important. «Non seulement pour la communauté juive, mais aussi pour nous tous, indépendamment de la religion, des croyances ou des origines. Je suis reconnaissant de voir Everett Seixas reconnu publiquement comme un homme de fier héritage juif qui s'est battu pour les États-Unis et sa foi», a-t-il noté.

«Alors que nous sommes témoins de la brutale invasion russe d'un pays européen démocratique, il devient encore plus important que nous reconnaissions le prix de la liberté et de la paix qui a été payé par de jeunes vies il y a plus de 75 ans».



7 Photo: U.S. Embassy Luxembourg

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: U.S. Embassy Luxembourg Photo: U.S. Embassy Luxembourg Photo: U.S. Embassy Luxembourg Photo: U.S. Embassy Luxembourg Photo: U.S. Embassy Luxembourg Photo: U.S. Embassy Luxembourg Photo: U.S. Embassy Luxembourg

Outre l'ambassadeur, les participants à la cérémonie comprenaient l'ambassadeur d'Israël au Luxembourg et en Belgique, Emmanuel Nahshon mais également les rabbins Jacob J. Schacter et Shalom Lamm de l'opération Benjamin, les dirigeants de l'American Battle Monuments Commission, des membres de la famille Seixas, un représentant de l'armée américaine pour un salut d'adieu mais également des membres de la communauté juive du Luxembourg.

