Luxembourg 2 min.

Des pétitions pour réformer le droit de vote ou interdire les feux d'artifice

Anne FOURNEY

La Chambre des députés indique sur son site que 18 nouvelles pétitions sont ouvertes à la signature. L'une d'elles réclame une réforme de la loi sur le droit de vote, faisant le lien avec les dernières élections législatives; une autre réclame le droit à l'adoption en tant que célibataire. Quatre d'entre elles, enfin, concernent les feux d'artifice.

Réformer le vote

Réformer la loi sur le droit de vote, c'est une proposition faite à travers la pétition n°1162. Dans le gouvernement actuel, des représentants politiques dont les scores aux législatives ne leur ont pas permis de devenir député, ont été nommés ministre. Ainsi fonctionne le système luxembourgeois.

Cela relance la question de la représentativité du peuple dans les hautes sphères du gouvernement. Ce système législatif a ainsi permis une coalition tripartite (entre le DP, les Verts et les socialistes LSAP), mais a exclu le CSV, qui a pourtant obtenu 23 sièges sur les 60 de la Chambre des députés. La pétition a reçu environ 35 signatures à l'heure où nous rédigeons.

Permettre aux célibataires d'adopter

Seuls les couples mariés peuvent adopter un enfant, au Luxembourg. La pétition n°1159 revendique le droit d'adopter en tant que célibataire ou couple non marié.

«Il existe malheureusement assez souvent des situations dans lesquelles des enfants sont placés dans des maisons d'accueil et grandissent dans celles-ci. Ces enfants-là pourraient avoir de meilleures conditions de vie dans d'autres familles», est-il détaillé dans le texte de la pétition. 85 personnes ont adhéré à la proposition pour le moment.

Interdire les feux d'artifice

La pétition n°1174, rédigée par Paul Damé, en réclame carrément l'interdiction, tout comme la n°1172, rédigée par Kim Meyer, ou la n°1171 de Robert Schommer. Elles rassemblent à elles trois une centaine de signatures.

Les arguments y sont sensiblement identiques: les nuisances sonores pour les habitants, la pollution, mais aussi le bien-être animal. Kim Meyer pose ainsi la question de la conformité avec la loi sur le bien-être animal. Les animaux sont en effet très sensibles aux bruits provoqués par l'explosion des pétards et sont souvent terrifiés. Certaines suggèrent de n'autoriser les feux d'artifice que pour la Fête nationale, mais d'en supprimer la vente libre. Une quatrième pétition, n°1173, nuance un peu l'interdiction en proposant une utilisation plus encadrée, afin de limiter les nuisances pour la population et les animaux.