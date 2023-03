Des perturbations à prévoir sur les routes luxembourgeoises

Cette année encore, du nord au sud du Grand-Duché, les chantiers battent leur plein. Tour d'horizon des grands projets et de leur impact attendu sur le trafic.

Cette année encore, du nord au sud du Grand-Duché, les chantiers battent leur plein. Tour d'horizon des grands projets et de leur impact attendu sur le trafic.

1 Au Nord Copier le lien Photo: CFL Le nouveau P+R à la gare de Mersch est attendu pour l'été prochain.

Clervaux

Les travaux de construction de la transversale de Clervaux devraient se terminer en fin d’année. Il s’agira du point final à neuf ans de travaux. Ce projet d’envergure a ainsi démarré en 2014 pour soulager le trafic au niveau de Clervaux, de Troisvierges et sur la N18. La transversale doit aussi permettre de sécuriser le transport de marchandises vers la zone industrielle de Lentzweiler. En effet, elle sera moins sinueuse que les routes existantes.

Mais, le premier tronçon s’est fait attendre, à cause de multiples retards. C’est finalement en juin 2022 qu’il a pu être inauguré, avec l’ouverture du viaduc d’Ibrich. Ce dernier ne permet ainsi pour l’instant que de relier la N7 au rond-point entre Urspelt et Reuler. Pour emprunter la sortie vers Clervaux et relier la N18, il faudra donc attendre la mise en service des 1,7 km de route restants, actuellement en construction. À ce jour, le ministère de la Mobilité et des Travaux publics ne prévoit pas d’impact majeur sur la circulation de la N18 à la N7 au cours de l’année.

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La construction du viaduc d'Ibrich, ici en 2019, représentait la pièce maîtresse du premier tronçon de la Transversale. Marc HOSCHEID À lui seul, le viaduc d'Ibrich est long de 265 mètres. Gerry Huberty La première partie de la transversale a pu ouvrir à partir de l'été 2022. Foto: Frank Weyrich Le reste de la transversale est encore en construction et ne devrait être accessible qu'en fin d'année. Frank WEYRICH

Ettelbruck

Du côté du chantier autour de la gare d’Ettelbruck, quelques barrages ponctuels pourront être mis en place durant l’année. En plus de la mise en souterrain de la N7 entre le monument du Général Patton et le carrefour de la Waark, les travaux s’étendent aussi à la rue Prince-Henri.

Ces chantiers s’inscrivent dans un projet de longue haleine. Débuté dès 2014, et étalé jusqu’en 2030, il prévoit de réaménager la gare et ses alentours. En parallèle des travaux de voiries, sont ainsi prévues le renouvellement des voies ferroviaires, un quai supplémentaires ou encore la construction d’un parking relai. L’idée est, à la fois, d’étoffer l’offre de transport en commun, mais aussi d’apaiser le trafic routier en centre-ville.

Un objectif qui ne se limite pas à Ettelbruck, puisqu’il concerne toutes les villes de la «Nordstad». Et, ce, dans le cadre du plan de mobilité «Vision territoriale Nordstad 2035», présenté en 2021 par le ministère des Travaux publics. Mais, dans le développement de l’agglomération, Ettelbruck reste un élément central. En effet, la ville représente un nœud ferroviaire pour les voyageurs en direction de Diekirch, Troisvierges et Gouvy, en Belgique.

Mersch

Commencé à l’hiver 2021, le chantier du parking relai aurait déjà dû se terminer en fin d’année dernière. Mais, le manque d’asphalte coulé a entraîné des retards. La livraison est ainsi prévue pour juin 2023.

Ce nouveau parking de quatre cents places est érigé sur une partie de l’ancien site de l’Agrocenter. Il représente un élément majeur de la montée en capacité de la gare de Mersch. Ainsi, depuis 2019, les CFL ont également élargi les quais, créé une nouvelle voie et construit un nouveau souterrain pour y accéder.

En parallèle, sur le reste du site industriel, le futur quartier «Rives de l’Alzette» est aussi en train de sortir de terre. Les premiers habitants devraient prendre possession des lieux d'ici à 2024. Au total, il va falloir environ neuf ans pour terminer ce complexe de huit cents logements.

2 À l'Est Copier le lien Foto: Volker Bingenheimer

Wormeldange

Cap à la ville frontalière avec l'Allemagne, où la circulation s'annonce tendue pour une bonne partie de l'année. En effet, pendant neuf mois, le pont sur la Moselle se refait une beauté. Depuis le 1ᵉʳ mars, il n'est accessible que sur une seule voie, en direction de l'Allemagne. En attendant la fin des travaux, en novembre, il est conseillé aux frontaliers d'emprunter le pont entre Grevenmacher et Wellen, ou bien celui de Remich.

Autre difficulté à noter pour traverser Wormeldange, la rénovation de la chaussée le long de la N10. Elle entraîne une alternance de la circulation par des feux. Cela devrait durer jusqu'en juillet 2024.

Echternach

Commencés en novembre 2022, les travaux d'une «voie de délestage» à Echternach continue. L'objectif, créer une liaison directe, nommée «Morgenstern», entre la N10 et le croisement de la rue des Remparts avec la route de Wasserbillig.

Mais cette première phase estimée à quatorze millions d'euros n'est que la première pierre du projet de contournement. Pour délester la circulation des routes nationales et du centre-ville, il est encore prévu de réaménager la N10, la route de Wasserbillig, la rue du Pont et de créer une nouvelle liaison avec la N11. Le tout devrait ainsi s'étaler jusqu'en 2028.

Remich

Le réaménagement tant attendu de l'esplanade de Remich devrait démarrer au printemps. Des perturbations pourraient donc être à prévoir, mais aucune date précise n'a été annoncée pour l'instant.

La première phase concerne le tronçon entre le Wueswee et les Caves St. Martin. Foto: Chris Karaba

Cette rénovation s'est largement faite attendre, puisque les premiers plans ont été présentés aux habitants dès le début des années 2010. La chaussée va donc être réduite sur environ un kilomètre, le long de la N10 en direction de Stadtbredismus. Une piste cyclable y sera aménagée, ainsi qu'un trottoir et des places de stationnement. Mais l'enjeu réside surtout dans la seconde phase de travaux, qui comprendra une protection contre les inondations, dans une ville soumise aux crues de la Moselle.

3 Au centre Copier le lien Foto: Gerry Huberty

Luxembourg- Ville

Dans les rues de la capitale, les travaux se poursuivent de toutes parts. De nouveaux chantiers de réaménagement démarrent au printemps à Hollerich, rue Vianden et rue Adolphe, et devraient se poursuivre jusqu’à l’automne 2024. Les travaux du quartier nord de Bonnevoie seront aussi lancés. Ils s’étaleront jusqu’en 2025.

Plusieurs autres chantiers de la ville approchent de leurs phases finales. Ainsi, la rue Cents, au Kirchberg, la rue de Wiltz, à Bonnevoie, ou encore la montée du Grund devraient retrouver une circulation complètement normale d’ici à la fin de l’été.

Tous les chantiers en cours peuvent être visualisés sur cette carte, créée et mise à jour en temps réel par les services communaux de la ville de Luxembourg. Il s’agit principalement des travaux d’infrastructures qui peuvent avoir un impact sur la circulation, comme des routes barrées ou une circulation à sens unique. Dans la plupart des cas, les voies sont aménagées par tronçons, pour ne pas bloquer la circulation pendant toute la durée des chantiers.

Howald

La rue des Scillas et du Rangwee continuent de se transformer, en vue de l’arrivée du tram. La phase d’aménagement du Rangwee a touché à sa fin en décembre 2022, après environ huit mois de barrage complet. Mais, la circulation dans cette zone très fréquentée aux heures de pointe, va continuer d’être perturbée, avec le lancement de la seconde phase des travaux.

À partir du 12 mars, la rue des Scillas ferme donc en « cul de sac ». Et ce, jusqu’à l’été. La Rangwee sera de nouveau accessible. Quant à l’accès à la rue des Scillas, il se fera via le boulevard Raiffeisen et Kockelscheuer. À noter que ce dernier est lui-même en travaux, pour prolonger le tram jusqu’au stade. Malgré ces perturbations, «une nette amélioration au niveau du trafic est à prévoir dès la fin de l’année 2023», précise Vicky Jungbluth, chargée de communication au ministère de la Mobilité et des Travaux publics.

Mais, il faudra tout de même encore plusieurs années, pour voir l’aménagement complet de ces quartiers prendre fin. En effet, là où il passe, le tram insuffle des projets immobiliers. Ainsi, bâtiments commerciaux, bureaux et logements pourront voir le jour à Howald comme à la Cloche d’Or. De la même manière, la construction d’un parking relai à proximité du stade doit soutenir ce développement urbain. Ses deux mille emplacements devraient d’ailleurs ouvrir d'ici à la fin de l’année.

Sandweiler

Petit changement en vue entre le rond-point Robert Schaffner (Irrgärtchen) et le rond-point Sandweiler ouest (E29). Dans la semaine, la voie de tourne-à-gauche, en direction de Sandweiler, sera supprimée. Jugée gênante pour le trafic de cet axe, elle ne dessert qu’une entreprise de matériaux.

La voie de tourne à gauche en direction de Sandweiler laisse place à deux voies sans interruption jusqu'au rond-point. Foto: Frank Weyrich

Finalement, cela permettra de circuler sur deux voies, sans discontinuer, d’un rond-point à l’autre. Cet aménagement s’inscrit dans une démarche entamée dès 2017 pour fluidifier le trafic dans ce secteur, grâce à la transformation des deux ronds-points dits «turbo». Un type de giratoire comportant plus de voies d’accès et parfois géré par des feux tricolores.

4 Au Sud Copier le lien Lex Kleren Les travaux de l'A3 se poursuivent. Les limitations de vitesse aussi.

L'A3

Direction le sud du pays, où les engins continuent de s’activer sur l’A3. De ce côté-là, rien de nouveau, les zones limitées à 70 km/h à cause du rétrécissement du nombre de voies ne vont pas disparaître cette année.

L’élargissement de l’A3 vise à fluidifier le trafic sur l’axe le plus fréquenté du pays. Mais, les bouchons permanents aux heures de pointe ne sont pas prêt de s’atténuer. Si la finalisation du premier lot, entre la croix de Gasperich et l’échangeur Livange est prévue pour 2024, la totalité des travaux, elle, ne devrait s’achever qu’en 2028.

Esch-sur-Alzette

L’année réserve plusieurs perturbations aux alentours d’Esch. Du côté de l’échangeur Pontpierre tout d’abord, la reconstruction de la jonction autoroutière entre l’A4 et la N13 continue. La fermeture de la sortie Pontpierre en direction de la capitale est à prévoir. Une déviation par Leudelange et le maintien de la vitesse à 90 km/h aux abords de la sortie seront mis en place. Mais, la date précise de ces perturbations n’est pas encore connue.

Les usagers de ce trajet s’en souviennent, l’été dernier, la bretelle d’accès à l’autouroute dans l’autre sens (vers Esch-sur-Alzette), avait déjà fermé pour trois mois. Et ces perturbations ponctuelles devraient se poursuivre jusqu’en 2025. Ce projet prévoit ainsi la création d’un grand rond-point ovale, régulé par des feux, permettant aux automobilistes de ne plus traverser de zones résidentielles pour s’engager sur l’A4. En effet, l’échangeur ne disposait jusqu’ici que de trois bretelles pour entrer et sortir de l’autoroute.

Un peu plus loin sur l’A4, la section entre la jonction Lankelz et le rond-point Raemerich s’est rétrécie depuis le 27 février. Jusqu’à l’été, une seule voie reste ouverte dans chaque sens et la vitesse est limitée à 70 km/h. Des opérations nécessaires à la construction de la «liaison Micheville», qui vise à relier Luxembourg à Audun-le-Tiche, côté français.

Les derniers coups de pelles de ce projet transfrontaliers sont annoncés pour le mois de mai. Le point final de longues années d’un chantier démarré en 2006. Il faut dire que le dernier kilomètre entre le tunnel Micheville et l’A4 aurait dû être livré en 2019. Mais, des difficultés imprévues de connexion avec le nouveau centre hospitalier l’ont retardé. D’autant que le premier tronçon, entre Belval et la frontière, avait été inaugurée dès 2016.

Dans ce contexte de fin de travaux, un dernier désagrément est à prévoir. Le tunnel de Micheville sera ainsi fermé fin mars, le temps de détruire la sortie vers le rond-point installé provisoirement pour relier le premier tronçon.

Dippach

Presque vingt ans après le début des réflexions sur le contournement de Dippach-gare, les travaux ont enfin commencé, début février. Visant la suppression du passage à niveau des CFL, le lancement du chantier s’est heurté à de nombreux obstacles. D’abord, les classiques difficultés d’acquisition des terrains, puis la présence d’animaux protégés, avant d’entamer la valse des autorisations administratives… Désormais, le contournement devrait être effectif d’ici un peu plus de deux ans.

Dans un communiqué du 17 février, la commune de Dippach a prévenu que des perturbations seraient à prévoir sur la CR103, entre l’entrée de la rue Haard et le lieu-dit «bei der Këscht», à Bettange. Les trajets des bus scolaires 1 et 2 seront donc révisés, pendant la durée des travaux. Toutefois, ils devraient avoir peu d’impact sur le trafic de la N13.

Rodange

Enfin, un autre projet de pôle d’échange se termine à Rodange. Rénovation de la gare et de son parvis, construction d’une voie à quai supplémentaire, réaménagement des zones d’aiguillage… Comme pour Mersch ou Ettelbruck, la transformation en pôle d’échange ne se limite pas à la gare elle-même.

Un parking relai a été construit près de la gare de Rodange pour étoffer l'offre de mobilité de la ville. Foto: Guy Jallay

Ainsi, c’est un grand parking relai de sept niveaux et 1.600 places qui ouvrira ses portes en avril. Côté trafic, la fin des travaux ne devraient pas avoir d’impact. Au contraire, ils sont censés soulager les trajets des frontaliers français et belges, en facilitant le passage de la voiture au train.



