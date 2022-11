Au moins douze personnes ont dû être assistées dans la commune d'Ell, certaines «fortement intoxiquées». La police a déjà reçu deux plaintes.

Commune d'Ell

Des personnes auraient été droguées lors d'une fête d'Halloween

Au moins douze personnes ont dû être prises en charge après avoir été victimes de malaises lors d'une fête d'Halloween dans la commune d'Ell, lundi soir. Selon la police, certains d'entre elles étaient «fortement intoxiquées». Deux plaintes ont déjà été déposées auprès des autorités.

Cette nuit-là, «plusieurs altercations entre les invités» de la fête ont aussi été signalées. «Une douzaine de personnes se sont présentées aux services d'urgence sur place. Les premières vérifications ont déjà été effectuées. A ce jour, deux plaintes ont été déposées auprès de nos services», a précisé la porte-parole de la police grand-ducale à Contacto. Le CGDIS était également sur place.

Les autorités enquêtent pour «établir les circonstances exactes et déterminer pourquoi certaines personnes se sont senties mal pendant la nuit».

La police appelle toute personne ayant «remarqué quelque chose de suspect ou ayant des indices» à se présenter au poste de police.

«Ne quittez jamais vos boissons des yeux»

L'un des principaux soupçons est que les victimes aient été droguées par des substances placées dans leurs boissons par des inconnus. «En général et comme toujours, nous conseillons aux personnes qui participent à des fêtes d'être vigilantes et de ne jamais quitter leurs boissons des yeux, de commander et de prendre leurs propres boissons et de ne pas accepter les verres proposés par d’autres», avertit la police.

Celle-ci note en outre que les gens devraient garder un œil sur leurs amis et les aider s'ils «se comportent anormalement». «Si certaines personnes pensent avoir reçu des stupéfiants ou d'autres substances, il est important qu'elles en informent rapidement la police. Certaines substances ont une durée de vie extrêmement courte et peuvent disparaître après quelques heures dans le sang ou l'urine, ce qui rend le fait de prouver leur existence plus difficile par la suite», explique encore la porte-parole.

