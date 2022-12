L'Institut luxembourgeois de régulation a sommé les opérateurs de réagir.

Consommation

Des outils pour éviter les SMS surtaxés

Pascal MITTELBERGER

Une mauvaise surprise sur la facture de GSM peut vite arriver. C'est notamment le cas avec les SMS dits «premium», c'est-à-dire surtaxés ou surfacturés. Ce sont par exemple ces textos qui permettent d'acheter une sonnerie, un logo, un jeu ou de s'abonner à différents services. On les reconnaît aisément car leurs numéros sont composés de trois à cinq chiffres.

Les consommateurs luxembourgeois en quête d'informations Historiquement créé pour réguler le secteur des télécommunications, l'Institut luxembourgeois de régulation a vu ses missions croître au fil des ans, et agit maintenant en vue de responsabiliser les consommateurs.

En 2021, l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR) «a constaté une hausse importante des litiges concernant les SMS premium/SMS surtaxés facturés par les opérateurs». Pourtant, ce type de SMS et les souscriptions qui en découlent sont, selon la loi, en théorie, soumises «à la procédure de double accord»: un message de confirmation est envoyé à l'abonné, qui doit y répondre avec un mot de passe. Et pour se désabonner, il suffit, toujours en principe, d'envoyer STOP au même numéro.

Deux sites Internet utiles

Dans la pratique, vu le nombre de litiges, il semble que ce système connaisse des failles. Aussi, l'ILR a sommé les opérateurs mobiles de mettre en place des mesures pour mieux protéger les abonnés, et ainsi faire baisser le nombre de litiges qui arrivent à l'Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC) ou au Centre européen des consommateurs (CEC).

Deux sites Internet ont ainsi été créés. Le premier, paymobile.lu, permet d'obtenir des informations sur le fonctionnement et la facturation des SMS premium. Le second, stopsms.lu, permet de savoir à quel(s) service(s) payant(s) on est abonné, en indiquant simplement son numéro de GSM. Mais aussi «contacter directement les prestataires de services concernés pour obtenir des informations relatives à leur souscription», précise l'ILR.

Ce dernier, ainsi que le ministère de la Protection des consommateurs, conseillent par ailleurs «de ne jamais indiquer un numéro de téléphone sur des sites internet publicitaires, afin d’éviter des souscriptions involontaires à des services payants». Une souscription involontaire peut être contestée et un remboursement demandé. Pour cela, le consommateur peut saisir le service de médiation de l'ILR, ou encore l'ULC ou le CEC.

