De nouvelles règles pour accélérer la vaccination

Jean-Michel HENNEBERT Le Premier ministre et la ministre de la Santé ont présenté les nouvelles mesures sanitaires applicables dès le 19 octobre. Parmi elles, la fin des tests rapides gratuits à l'entrée des bars et des restaurants et la généralisation du CovidCheck à compter du 1er novembre.

Bien que la situation sanitaire apparaisse comme globalement stable malgré la présence exclusive du variant Delta au Grand-Duché, le gouvernement entend accélérer la mise en place de sa stratégie pro-vaccination. Au lendemain de l'annonce de la mise en place d'une campagne spécifique à destination des lycéens, Xavier Bettel (DP) et Paulette Lenert (LSAP) vont détailler les nouvelles règles destinées à atteindre le taux d'immunité collective le plus rapidement possible. Un taux de vaccination fixé entre 80 et 85% de la population.

Voici les principales annonces attendues:

- Fin des tests antigéniques non certifiés pour accéder aux bars, cafés et restaurants, mais aussi les espaces de loisirs

- Généralisation du régime CovidCheck, y compris sur le lieu de travail, que ce soit dans une entreprise privée ou une administration

- La loi doit rester en vigueur jusqu'à la mi-décembre

Pour mémoire, à ce jour, près de trois quarts de la population résidente dispose d'un schéma vaccinal complet. Selon les dernières données du ministère de la Santé, toutes les catégories d'âge étaient majoritairement vaccinées, mais à des niveaux différents toutefois.

