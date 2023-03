Le chef de la diplomatie luxembourgeoise est hospitalisé depuis quelques jours au CHL en raison d'une infection grippale.

Politique

Des nouvelles de l'état de santé de Jean Asselborn

Le chef de la diplomatie luxembourgeoise est hospitalisé depuis quelques jours au CHL en raison d'une infection grippale.

Lundi, on apprenait que le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, avait été hospitalisé dans la nuit de dimanche à lundi suite à une infection grippale (virus influenza de type A). Hospitalisé au Centre hospitalier de Luxembourg (CHL), les déplacements du ministre prévus dans les prochains jours ont été annulés et reportés à une date ultérieure.

Mardi, l'homme politique déclarait sur Facebook qu'il «ferait de son mieux pour être à nouveau en forme dans quelques jours». Des nouvelles déjà rassurantes de la part du ministre qui souhaitait également remercier les nombreuses personnes lui ayant souhaité un prompt rétablissement.

Nouveau signal encourageant ce mercredi puisque, contacté, le ministère des Affaires étrangères et européennes nous a informé que la fièvre dont souffre Jean Asselborn «s'est stabilisée et tend à baisser». «Ce qui est un signe positif», note le ministère.

Le ministre de 73 ans avait déjà été hospitalisé en décembre dernier. Il était alors question d'une opération au genou. Jean Asselborn, passionné de cyclisme, avait indiqué qu'il ne comptait pas abandonner sa bicyclette bien-aimée.

