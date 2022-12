L'association Mieterschutz Lëtzebuerg et le ministère du Logement ont signé une convention. L'ASBL, qui défend et conseille bénévolement les locataires, nourrit plusieurs projets pour faire face à des sollicitations plus nombreuses.

Luxembourg 5 min.

Logement

Des moyens supplémentaires pour la défense des locataires

Pascal MITTELBERGER L'association Mieterschutz Lëtzebuerg et le ministère du Logement ont signé une convention. L'ASBL, qui défend et conseille bénévolement les locataires, nourrit plusieurs projets pour faire face à des sollicitations plus nombreuses.

Mieterschutz Lëtzebuerg a pour objectif de défendre les locataires. L'utilité de l'association et le travail de la douzaine de bénévoles viennent d'être reconnus par le gouvernement. Le ministère du Logement et l'ASBL ont signé une convention, avec un soutien financier pour un projet intitulé «Service d’information et d’aide aux locataires». Et ce, alors que l'association est de plus en plus sollicitée, comme l'explique son président Jean-Marie Campanella.

Ces aides, primes et subventions parfois inconnues L'État dispose d'un vaste réseau de mesures sociales ciblées et de subventions pour aider les individus et les ménages. Certaines d'entre elles manquent toutefois de visibilité.

Quel est le but du projet-pilote que votre association mène, et pour lequel le ministère du Logement vous octroie une aide de 30.000 euros?

Jean-Marie Campanella: «C'est la concrétisation du travail qu'on réalise depuis maintenant deux ans. Quand je dis concrétiser, c'est parce que pour la première fois, nous obtenons un financement de l'État, ici du ministère du Logement. Pour l'instant, nous avons toujours tout dû faire bénévolement. Cette aide va notamment nous permettre de renforcer l'activité de conseil juridique de l'association. Nous allons pouvoir payer des avocats pour qu'ils tiennent des permanences.»

Le blocage des loyers n'est pas toujours respecté, il y a des systèmes pour le contourner. Jean-Marie Campanella

Outre cette évolution, d'autres améliorations en vue?

«Oui, en plus de ces ressources humaines supplémentaires, ces fonds vont nous permettre de développer l'information. Nous allons remodeler le site internet, y apporter des fiches thématiques juridiques sur les points récurrents qui sont problématiques. On le fera aussi avec des juristes. Par exemple, quels sont les points importants lors d'un état des lieux, ou encore des explications sur la garantie locative.»



Est-ce une nécessité parce que, justement, sur les derniers mois, vous avez été fortement sollicités?

«Tout à fait! On a même dû freiner à un moment. Il y a une forte demande mais juste avec quelques bénévoles, c'est impossible de pouvoir répondre à toutes les demandes. Les gens veulent parler avec quelqu'un directement par téléphone mais nous travaillons tous dans d'autres secteurs et, en journée, c'est difficile.

En plus, il y a eu des moments déclencheurs, avec plus de sollicitations. Par exemple, quand il y a des annonces du gouvernement sur le gel des déguerpissements ou le blocage des loyers. Ce dernier n'est pas toujours respecté, il y a des systèmes pour le contourner. Et donc là, les locataires nous appellent pour avoir des informations, pour savoir ce qu'il est possible de faire.»

Les charges locatives impactées par la crise énergétique Pour parer à l'augmentation des coûts de l'énergie, les charges de certains locataires, du parc public comme privé, ont augmenté. Mais tout n'est pas permis, et le décompte annuel reste le document de référence pour faire évoluer le montant de ces charges.

Quelles sont les principales problématiques en ce moment?

«Toujours les questions d'augmentation du loyer. Qu'est-ce qui est légal? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Que dit la loi par rapport à ça? Il y a aussi des questions sur la garantie locative. Par exemple: un ménage fait un état des lieux de sortie où il n'y a rien à signaler, ça a été signé, mais la garantie n'est pas rendue; et puis quelques mois plus tard, le propriétaire informe qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que cette même garantie sera retenue. Dans une moindre mesure, il y a aussi des questions de personnes qui doivent quitter leur logement pour différentes raisons, déguerpissement ou fin de contrat.»

Parce qu'il y a des abus de la part de certains propriétaires?

«Pas forcément des abus, mais des cas où des propriétaires reprennent leur bien pour besoins personnels, et il est toujours difficile pour un locataire de démontrer que ce n'est pas justifié. Théoriquement, c'est faisable, mais il faudra aller voir si, effectivement, ils ont repris le bien pour eux-mêmes ou si ça a été reloué à quelqu'un d'autre, avec une augmentation de loyer au passage. On a déjà vu ce genre de cas.»

Il y a une sorte d'abdication sur le fait de réfléchir à une solution pour encadrer les loyers. Jean-Marie Campanella

Le but de la convention est donc aussi que vous soyez un relais entre les locataires et le ministère pour interpeller sur ces éventuelles dérives?

«Oui, c'est le couronnement du travail qu'on fait bénévolement depuis deux ans. Il y a un intérêt du ministère pour les cas qu'on rencontre, pour qu'on lui fasse un retour régulier sur les principales difficultés.»

(de g. à dr.) Mike Mathias, ministère du Logement ; Fabio Spirinelli, cofondateur de l’association Mieterschutz Lëtzebuerg ; Henri Kox, ministre du Logement ; Jean-Michel Campanella, président de l’association Mieterschutz Lëtzebuerg ; Jérôme Krier, ministère du Logement Photo: DR/Ministère du Logement

En parlant de relais, vous l'êtes aussi en ce moment, via votre page Facebook, pour la pétition d'une citoyenne luxembourgeoise qui réclame une baisse des loyers...

«Oui. On peut débattre sur la façon dont cela a été formulé, mais on a jugé que c'était intéressant pour relancer le débat sur la question: quel est le juste prix des loyers ici à Luxembourg? On a quand même trouvé que, sur la nouvelle proposition du ministre par rapport au bail à loyer, c'est comme si on disait: OK, pour la majorité des logements, il n'y a rien à faire, c'est le prix du marché, point.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Il y a une sorte d'abdication sur le fait de réfléchir à une solution pour encadrer les loyers. Peut-être que cela peut fonctionner pour les fausses colocations, ces maisons divisées en six ou dix logements. (...) Mais on trouve dommage de faire toute une loi sur l'encadrement juste pour les chambres meublées.»

Il manque toujours un vrai plan, beaucoup plus ambitieux, pour construire du logement abordable et social. Jean-Marie Campanella

Sentez-vous le ministre ouvert à la discussion sur ce sujet?

«On doit en rediscuter en janvier. Entre-temps, nous allons nous préparer en demandant leur avis à différents spécialistes et à nos collègues étrangers. Évidemment, on est bien conscients qu'il n'y a pas d'outil miracle. Mais ce qui est aussi important, c'est le message qui est donné.»

Henri Kox mise sur la politique du «logement pour tous» Retour sur le débat organisé par la Fondation Idea sur la politique du logement. Le ministre du Logement est revenu sur sa vision pour le Luxembourg.

On s'avance vers l'année 2023. Quel regard portez-vous, quelles sont les perspectives selon vous?

«Déjà, en 2022, on n'a pas constaté de grands changements pour les locataires à Luxembourg, et pour le logement abordable. Quelques annonces ont été faites, elles sont positives, cela va dans le bon sens. Mais globalement, il manque toujours un vrai plan, beaucoup plus ambitieux, pour construire du logement abordable et social. (...) Des changements ont l'air d'arriver. Il faudra voir comment ça va évoluer l'année prochaine. Par exemple sur les prix de vente, qui baissent. Il faut voir comment ça va se répercuter au fur et à mesure sur les locations.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.