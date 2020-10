Alors que les chiffres de contamination au covid-19 atteignent des pics ces derniers jours, Claude Meisch, le ministre de l'Education, appelle à la responsabilisation de chacun et assure que son ministère saura s'adapter.

«Des mesures très ciblées dans les écoles»

(DH) - Si le gouvernement n'a pas adopté de nouvelles mesures restrictives, il n'en demeure pas moins qu'il surveille de très près la courbe quotidienne des infections. Cette dernière fait état de 417 nouvelles contaminations lors du week-end écoulé. Un chiffre qui n'a pas le don d'alarmer une certaine frange de la population comme en témoigne l'intervention de la police à Bockholtz, où près de 200 personnes s'étaient rassemblées dans la nuit de samedi à dimanche.

C'est pourquoi Claude Meisch, le ministre DP de l'Education, a rappelé sur les ondes de RTL qu'à défaut de responsabilisation de la population, et «si les chiffres l'imposent, le gouvernement assumera alors sa responsabilité». Et le nombre de personnes pouvant se réunir pourrait alors passer de dix à six, comme il est par exemple de mise en Moselle depuis samedi. «Il faut simplement respecter les règles, pour, en contre-partie, conserver un peu de liberté», a-t-il souligné.

Le SNE exige plus de mesures anti-covid dans les écoles Alors que la ministre de la Santé a reconnu que le milieu scolaire était devenu le deuxième foyer d'infection épidémique, le Syndicat national des enseignants attend qu'un nouveau dispositif de prévention soit instauré.

Pour ce qui est à proprement parler de son ressort, l'Education, le ministre a de nouveau souligné que «les écoles sont contrôlées comme nulle part ailleurs» et que les sources de contamination des élèves et lycéens relevaient toujours majoritairement des cercles familiaux et de loisirs. Toutefois, le ministère de la Santé et le ministère de l'Education analysent chaque cas positif en détail «pour prendre des mesures très ciblées». Au regard des conclusions effectuées, le ministère entend répondre en adaptant les mesures d'hygiène dans les écoles.

Et Claude Meisch de citer un exemple de ce week-end au cours duquel il a été décidé de fermer une maison relais, en raison des cas de contamination établis, à partir de ce lundi matin. Ce n'est qu'en procédant de la sorte «que la propagation du virus sera contenue» et que la mission éducative restera assurée.

Pour ce qui des possibilités de prendre de nouvelles mesures, par exemple remettre en place les groupes A et B, Claude Meisch n'exclut rien. De même, le ministre a souligné le fait que de nombreux lycées ont imposé le masque aux enseignants pendant les cours. Tous les acteurs de l'Education se réuniront avant la Toussaint a encore indiqué Claude Meisch. Il sera notamment question d'un point qualifié de «sensible», le secret médical.

