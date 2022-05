Suite à la multiplication des agressions à l'encontre des forces de l'ordre et les comportements violents ayant émaillé les manifestations contre les mesures sanitaires, le gouvernement a décidé de renforcer le cadre légal entourant ces événements.

Suite aux manifestations anti-covid

Des mesures pour réprimer de futurs débordements

Chaque samedi, c'était le même rituel. Des dizaines, même des centaines de personnes, descendaient dans les rues pour protester contre les restrictions sanitaires mises en place par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19. Au total, une douzaine de manifestations contre les mesures anti-covid ont rythmé les weekends fin de l'année dernière et début de cette année. Un phénomène nouveau pour le pays.

Certaines ne se sont pas déroulées sans heurts. On retiendra notamment des agressions à l'encontre des forces de l'ordre et des comportements violents, comme ceux constatés le premier weekend de décembre. Là, la protestation est montée d'un cran. Des hordes ont envahi plusieurs marchés de Noël, des propos révisionnistes ont été lancés entre deux bousculades entre la foule et les policiers. Sans oublier des manifestations hostiles devant le domicile du Premier ministre.

Renforcer le cadre légal

Pour ne plus revivre de telles scènes, le gouvernement a décidé de renforcer le cadre légal pour protéger davantage les forces de l'ordre mais aussi, par la même occasion, tous ceux qui, de par leurs fonctions, s'exposent à des risques accrus. Cela englobe les représentants parlementaires et gouvernementaux, les journalistes professionnels ainsi que toute personne ayant un caractère public.

Un certain nombre de conclusions ont été tirées à la suite de ces manifestations. Et notamment le fait que la sécurité demeure «une responsabilité partagée entre autorités nationales et locales», soulignent les ministères de la Justice et de l'Intérieur dans un communiqué. La bonne collaboration entre les forces de l'ordre et la Ville de Luxembourg a en effet permis un encadrement optimal des manifestations, notamment via la création d'un périmètre de sécurité. La volonté de mettre en place un cadre légal a également débouché sur la mise en place d'un groupe de travail spécifique.

Équiper correctement les policiers

Une autre leçon tirée de ces manifestations est la nécessité d'équiper correctement la police pour ses missions, que ce soit en matériel ou en personnel. «Le recrutement extraordinaire au sein de la police grand-ducale demeure une priorité pour le gouvernement», rappellent les deux ministères. 200 policiers stagiaires sont arrivés sur le terrain le 2 mai dernier et 200 nouveaux candidats ont fait leur entrée à l’école de police.

La loi en cours d'élaboration a pour but d'apporter des modifications au Code pénal et au Code de procédure, afin de dissuader et réprimer les comportements violents mais aussi de punir efficacement les actes de violence commis lors de manifestations publiques. Dans le même temps, le nouveau texte de loi doit servir aussi à prévenir l'émergence de mouvements ultraviolents et de casseurs.

Cinq points dans la nouvelle loi

Cinq points vont donc venir compléter le Code pénal et le Code de procédure pénale. L'échelle des sanctions sera aggravée en cas de rébellion. Une extension du délit d'outrage (crachats, fumigènes,...) est également prévue.



Les nouvelles dispositions prévoient aussi l'introduction d’un nouveau type de menaces d’attentat à la sécurité publique (article 328). Cela concerne toute personne «ayant diffusé ou répandu des substances potentiellement dangereuses pouvant inspirer de vives craintes d’attentat contre les personnes ou les propriétés.»

Quatrième point: la création d'un délit de mise en danger de la vie d’autrui, qui sanctionne «la diffusion d’informations sur une personne permettant de l’identifier ou de la localiser, en vue de l’exposer ou les membres de sa famille, à un risque d’atteinte directe à la personne et aux biens.»

Enfin, tous les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement pourront désormais faire l'objet d'une enquête sous pseudonyme par voie électronique. Auparavant, cette procédure était limitée aux seules infractions contre la sûreté de l’État et les actes de terrorisme et de financement du terrorisme.

400 policiers en service en moyenne Les manifestations qui se sont déroulées dans le cadre des mesures anti-covid ont amené une série d'inconnues pour la police grand-ducale, qui a dû s'adapter de semaine en semaine. Le Luxembourg n'a heureusement, contrairement à ses voisins, déploré aucune victime et n'a enregistré aucun dégât matériel majeur. Sur un total de 12 manifestations en 12 semaines, une moyenne de 400 policiers étaient de service par événement. Ceux-ci ont fait appel à deux reprises à leurs homologues belges pour gérer d'éventuels débordements. Le ministère de la Sécurité intérieure a par ailleurs décidé à 9 reprises d'invoquer les possibilités légales de l'article 5 de la loi sur la police permettant de procéder à des contrôles d'identité sur la voie publique. La police a comptabilisé environ 751 contrôles d’identité et une vingtaine de vérifications d’identité entre le 10 décembre 2021 et le 12 février 2022. Et une vingtaine de détentions administratives ont été recensées.

