Des mesures insuffisantes pour «un lâcher-prise»

Sur les ondes de RTL, le député du LSAP Mars di Bartolomeo est revenu sur la situation sanitaire et l'éventuel tour de vis à venir pour endiguer la pandémie de covid-19.

(ASdN) - «Il n'y a pas de solution ultime contre le virus», a souligné Mars Di Bartolomeo (LSAP) sur les ondes de RTL mardi. Pour le député, il est néanmoins important de trouver «le bon équilibre entre l'économie et le virus» dans les mesures de lutte contre le covid-19.

Mais pour l'heure, assure le vice-président de la Chambre, le nombre d'infections s'est stabilisé. A «un niveau élevé» certes, mais les hôpitaux sont encore capables de gérer la situation. Pour autant, alerte l'élu, la situation ne pourra perdurer sur le long terme.

Le gouvernement se tient donc prêt. Un catalogue de mesures a déjà été élaboré, rappelle le député. Celui-ci sera mis en oeuvre selon «l'évolution de la situation au cours des prochains jours». Quant aux députés, ils pourraient «valider les mesures», confirme le député LSAP pour qui les mesures actuelles fonctionneraient, mais «pas assez pour permettre un lâcher-prise».

Pour autant, à l'en croire, une situation de crise «n'est pas encore nécessaire». «Nous ne sommes pas sans armes face au virus», rappelle par ailleurs Mars Di Bartolomeo, faisant référence aux gestes barrières et au dépistage national.



Mardi midi, Paulette Lenert (LSAP) et Xavier Bettel (DP) pourraient néanmoins décider de serrer la vis. La ministre de la Santé et le Premier ministre prendront en effet la parole pour revenir sur la situation sanitaire. Et peut-être, annoncer de nouvelles mesures.

Pour rappel, au Luxembourg, les dernières restrictions ont été en place fin octobre. Elles visaient, entre autres, à limiter le nombre d'hôtes possibles à quatre personnes, à la mise en place d'un couvre-feu ou encore à l'annulation de toute compétition sportive amateur. Contrairement à ses voisins belges ou français, aucun reconfinement n'a été annoncé. La ministre de la Santé affirmant ne pas vouloir «imiter aveuglément» les autres pays d'Europe.

