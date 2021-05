Depuis près de six mois, Family Invest a commencé à produire des protections buccales directement au Luxembourg. Et même si la société n'est pas le seul acteur national, elle envisage l'avenir sereinement.

Des masques made in Niederkorn

(pj avec Frank WEYRICH) - Il y a un an, c'était l'accessoire le plus recherché : le masque. En papier, en tissus, industriel ou faits maison : tout était bon alors. Les Etats se disputaient les stocks disponibles jusqu'aux tarmacs des aéroports asiatiques pour disposer de leur lot, quand d'autre «hommes d'affaires» organisaient des filières plus ou moins louches. Luc Doucet avait alors eu l'idée de «produire local». Et de créer Family Invest, société qui à Longlavile (près de Longwy) ou à Niederkorn allait ouvrir des chaînes de production dès fin 2020.

Depuis, l'entreprise familiale mobilise père, mère, fils et fille des deux côtés de la frontière. Avec une ligne de conduite à suivre au maximum : trouver le plus possible de matières premières issues de la grande région. Pour le site luxembourgeois, Family Invest s'est rapproché de la société Actionwear qui était en train d'agrandir ses locaux à Niederkorn, dans la zone Haneboesch. Le hall de production de masques a été installé dans une partie parallèle aux lignes de fabrication de vêtements de travail et de protection..

80% du montant de l'équipement a été financée via le ministère de l'Economie, dans le cadre des actions pour soutenir les actions locales face à la crise sanitaire. Et aujourd'hui, les installations tournent sont dimensionnées pour sortir quelque 250.000 masques par jour. «Mais actuellement, nous n'employons les capacités qu'au tiers», explique l'investisseur. Un industriel lorrain qui s'est rapproché de la start-up luxembourgeoise Molecular Plasma Group pour proposer des protections tissus intégrant directement un virucide.

Toujours besoin de masques

Mais quid du monde d'après, si la crise covid venait à être sérieusement éradiquée? «Même sans pandémie, 40 millions de masques sont utilisés chaque jour dans le domaine hospitalier rien qu'en France. Et nous avons déjà reçu des commandes de groupes médicaux étrangers, donc ça va», rassure Luc Doucet.

Et l'entrepreneur d'en appeler à plus d'engagement de la part des politiques européens et aussi des acheteurs basés dans les Etats membres afin qu'eux aussi veillent à favoriser les productions made in EU plutôt que made in Asia. «Mais cela ne semble pas audible par les administrations nationales qui commandent toujours les produits les moins chers en provenance de Chine.»

