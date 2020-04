D'ici lundi, les 102 communes débuteront la distribution des masques à l'ensemble des habitants du Luxembourg. Mais avant d'arriver, les personnels du CGDIS ont reçu pour mission d'assurer le dispatching de ces précieuses protections.

Luxembourg 1 3 min.

Des masques comme s'il en pleuvait

Patrick JACQUEMOT D'ici lundi, les 102 communes débuteront la distribution des masques à l'ensemble des habitants du Luxembourg. Mais avant d'arriver, les personnels du CGDIS ont reçu pour mission d'assurer le dispatching de ces précieuses protections.

A compter de ce lundi 20 avril, protection buccale obligatoire pour tout le monde au Grand-Duché. Sitôt que l'un ou l'autre se retrouve à côtoyer du monde, dans l'espace public, il faudra porter devant sa bouche un foulard, un voile, un bandana ou un masque de toute sorte. Une «barrière sanitaire» dont, ce vendredi, le ministre de la Sécurité intérieure François Bausch a rappelé qu'elle était aussi bien nécessaire dans tous les transports en commun qu'au supermarché, chez le boulanger, sur les chantiers, etc. Bref, là où il est impossible de respecter la distanciation de deux mètres de rigueur.

Et des masques, il semble en tomber du ciel actuellement. Ainsi, le gouvernement vient-il d'en mettre 3,5 millions à disposition de l'ensemble des habitants. Mais pour que la précieuse protection arrive dans chacune des 102 communes du pays, l'Etat a dû s'appuyer sur la force organisationnelle du CGDIS. Ainsi, depuis quelques jours, des dizaines de sapeurs du corps grand-ducal d'incendie sont-ils missionnés pour organiser le packaging et l'envoi des colis sur tout le territoire. Et il y a le feu: lundi, tout doit être achevé.

Et si les communes apprécieront l'arrivée massive de masques, d'autres organisations bénéficieront aussi de ce ruissellement de dons de matériels sanitaires. C'est notamment le cas, depuis ce matin et pour trois jours, pour quelque 5.000 chefs d'entreprise du secteur de l'artisanat. Le gouvernement a ainsi mis à la disposition de ces patrons et de leurs employés quelque 600.000 masques à répartir. Résultat, ça se presse au drive-in organisé à l'aéroport du Findel. Personnels de la Chambre des métiers et militaires luxembourgeois se chargeant d'accorder à chacun, là encore, cinq masques par salarié.

Pour le commerce aussi

Ce n'est pas tout. En vue de la reprise de l'activité économique de ce 20 avril, la Chambre de commerce joue elle aussi les Père Noël covid-19 auprès de ses affiliés. Et la hotte est bien lourde puisque cette fois il s'agit de ravitailler dans les meilleurs délais près de 60.000 entreprises tous secteurs d'activité confondus. Représentant les trois quarts du salariat national, ces sociétés vont ainsi recevoir entre 1,5 et 2 millions de masques, assure-t-on à la Chambre de commerce.

Voilà de quoi assurer un premier kit aux 310.000 employés servis. Sachant que l'organisme consulaire a lui aussi décidé de faire confiance aux facteurs pour acheminer les protections à ses adhérents de plus de 50 salariés. Les plus petits recevront un courrier du Centre commun de la sécurité sociale les informant du nombre de masques mis à leur disposition, à venir récupérer en bureau postal. A saluer au passage le geste du gouvernement et de Post Luxembourg: le premier prenant en charge le coût des masques, le second les frais d'expédition.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.