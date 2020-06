Des manèges gratuits à la mini Schueberfouer

L'organisation de la mini Schueberfouer censées remplacer l'édition 2020 de la foire est lancée. La Ville de Luxembourg, qui a mis en ligne un appel aux forains, assurera la gratuité des attractions qui fonctionneront du 11 juillet au 13 septembre.

(DH) - Annulée pour cause de pandémie de covid-19, l'édition 2020 de la Schueberfouer sera remplacée par une foire de taille plus modeste, où les gestes barrières seront plus facile à appliquer. Cette mini Schueberfouer ouvrira ses stands et manèges à partir du 11 juillet – tous les jours de 11 à 22h - et les refermera le 13 septembre, veille de rentrée scolaire, si toutefois les conditions sanitaires le permettent.





Les autres sites prévus En cas de forte demande de la part des forains, d'autres sites pourront accueillir manèges et stands. Ses sites sont les suivants: Bonnevoie (place du parc), Centre – Kinnekswiss, Cents (parking près de l'église), Clausen (parking Emil Mousel), Rue de Strasbourg, Gasperich (Bei der Auer), Grund (Op der Schmëtt), Hamm (parking vis-à-vis de l'église), parc de Merl, place Auguste Laurent, Neudorf (place Funck).

Pour ce faire, la Ville de Luxembourg a lancé un appel aux forains les invitant à rallier les différents endroits de la capitale retenus à cet effet. La Ville assurera la gratuité des auto-tamponneuses, pêches aux canards, carrousels ou stands de tirs. En contrepartie, les forains seront rétribués en fonction de leur manège, entre 2.500 euros et 20.000 euros.

Pour ce qui est de la restauration, la vente à emporter sera la règle. Les forains ont jusqu'au 25 juin pour se manifester.













