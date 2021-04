A défaut d'avoir obtenu des tests pour policiers et enseignants, la CGFP a obtenu du ministre Marc Hansen la distribution massive de tests covid individuels dans l'ensemble de la fonction publique luxembourgeoise.

Dès mai, tests rapides pour tous les fonctionnaires

A compter de la mi-mai, parole du ministre de la Fonction publique, l'ensemble des administrations d'Etat auront à leur disposition des tests rapides pour leurs agents. Dans un premier temps, chaque fonctionnaire (volontaire) se verra doté d'un pack comprenant de 20 à 25 kits de dépistage covid. A raison d'un test par semaine, voilà les services sous l'autorité de Marc Hansen (DP) en mesure d'évaluer leur éventuelle infection pour le semestre à venir.

C'est là la principale avancée de la rencontre (en visioconférence) entre le ministre et la Confédération générale de la fonction publique (CGFP). Dans les discussions, il a été convenu que ces tests rapides pourront être mis en oeuvre à domicile, et donc pas sur le lieu de travail. En cas de signalement positif via ce dispositif, le fonctionnaire concerné recevra immédiatement une prescription médicale pour un test PCR de confirmation.

A noter que cette offre facultative ne s'adressera pas seulement aux fonctionnaires, mais bien à tous les employés travaillant dans les administrations d'Etat.

Tester, tester, tester

Ce déploiement fait suite à la commande massive de tests rapides par le gouvernement (7,9 millions d'unités). Déployés déjà depuis le 19 avril auprès de l'ensemble des scolaires et mis à disposition dans bien des hôpitaux ou dans les centres pénitentiaires, ces kits ont l'avantage d'être particulièrement simples d'utilisation. Par contre, ils présentent comme inconvénient d'être peu réactifs aux infections à faible charge virale.

Ces tests constituent un élément de plus dans la politique de dépistage mis en place par les autorités depuis le début de la crise. L'élément principal de cette stratégie restant le Large Scale Testing. A ce jour par ce seul biais, 1,5 million de tests PCR ont été réalisés au pays en un peu plus d'un an, aussi bien auprès de résidents que de frontaliers.

