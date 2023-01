De nombreuses personnalités sont ainsi attendues. Toutefois, ni Xavier Bettel, ni le couple grand-ducal ne feront le déplacement.

Ce jeudi

Des Luxembourgeois attendus aux funérailles de Benoît XVI

Simon MARTIN De nombreuses personnalités sont ainsi attendues. Toutefois, ni Xavier Bettel, ni le couple grand-ducal ne feront le déplacement.

Depuis le début de la semaine, des dizaines de milliers de fidèles défilent dans les travées de la basilique Saint-Pierre de Rome pour se recueillir devant la dépouille de Benoît XVI. Rappelons que ce dernier est décédé samedi dernier à l'âge de 95 ans. Ses funérailles seront célébrées ce jeudi.

Le corps de Benoît XVI exposé aux fidèles à Rome Le corps de Benoît XVI, mort samedi à 95 ans, est exposé à partir de lundi matin sous les ors de la basilique Saint-Pierre de Rome, où les fidèles pourront lui rendre un dernier hommage avant ses funérailles jeudi.

C'est le pape François qui présidera d'ailleurs les obsèques de son prédécesseur, un événement inédit dans l'histoire de l'Église catholique et qui mettra donc un terme à la cohabitation insolite des deux hommes en blanc. La cérémonie, «solennelle mais sobre» selon le Vatican, débutera à 9h30 (heure au Luxembourg) sur la place Saint-Pierre. Pour la petite histoire, c'est là même que les funérailles de Jean-Paul II avaient attiré un million de personnes en 2005.

De nombreuses personnalités sont ainsi attendues. Par exemple, la maison royale espagnole a annoncé la présence de la reine Sophie de Grèce, épouse de l'ancien souverain en exil Juan Carlos. Le président polonais Andrzej Duda sera également présent.

Qui fera le déplacement?

Doit-on également s'attendre à la présence de Luxembourgeois lors de la cérémonie qui sera retransmise un peu partout dans le monde? L'archevêque et cardinal Jean-Claude Hollerich assistera jeudi au nom de la communauté ecclésiale du Luxembourg aux funérailles de Benoît XVI, comme l'a précisé ce dernier dans un communiqué.

On pouvait toutefois se douter que le représentant de l'Eglise catholique luxembourgeoise serait présent. Qu'en est-il au niveau politique? Xavier Bettel (DP) ou un autre membre du gouvernement feront-ils le déplacement? Contacté, le service presse nous informe que ni le Premier ministre, ni un des membres de son gouvernement, ne seront présents au Vatican ce jeudi.

Mort de Benoît XVI: le Grand-Duc «attristé» Benoît XVI avait été élu pape en 2005 mais avait renoncé à sa charge en 2013, François lui succédant. Il est décédé ce samedi à l'âge de 95 ans. Les hommages se multiplient, parmi lesquels celui du grand-duc Henri.

Et du côté de la monarchie? On le sait, le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique y assisteront, le couple grand-ducal fera-t-il de même? Non plus, selon la Cour. «Le Grand-Duché sera représenté par son excellence Monsieur Jean Claude Kugener, ambassadeur du Luxembourg près le Saint-Siège», nous dit-on. On se rappelle que le Grand-Duc s'était dit «attristé» suite au décès du pape émérite. «Intelligence et douceur sont les deux mots qui nous viennent spontanément à l’esprit alors qu’il a poursuivi inlassablement sa mission de pasteur et d’enseignant, même après sa renonciation au trône papal en 2013», décrivait-il dans un communiqué.

Quoi qu'il en soit, il y aura donc quelques Luxembourgeois parmi les 60.000 personnes attendues à Rome.

A suivre en direct

À noter, par ailleurs, que la chaîne de télévision .dokTV (canal luxembourgeois) diffusera le service funèbre du 5 janvier à partir de 9h20 avec les commentaires en langue luxembourgeoise du chanoine Georges Hellinghausen. Une messe d'action de grâce en mémoire du pape émérite Benoît XVI sera célébrée à la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg le 15 janvier à 10h30. Celle-ci sera célébrée par l'archevêque et cardinal Jean-Claude Hollerich.

Pour rappel, le premier pape allemand de l'histoire moderne sera inhumé dans la crypte de la basilique où reposait Jean-Paul II jusqu'en 2011, a indiqué lundi le porte-parole du Saint-Siège, Matteo Bruni.

