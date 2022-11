Des logements abordables pour 2.500 personnes à Wiltz

Avec le projet "Wunne mat der Wooltz", 1.085 logements seront construits. La durabilité et l'intégration y jouent un rôle important.

Avec le projet "Wunne mat der Wooltz", 1.085 logements seront construits. La durabilité et l'intégration y jouent un rôle important.

34 hectares, 1.085 logements et 2.500 habitants: le projet "Wunne mat der Wooltz va considérablement modifier le visage et la structure de la ville de Wiltz dans les années à venir. Le premier coup de pioche a été donné lundi, coup d'envoi d'un projet de construction qui permettra de proposer des logements abordables, des emplois et de rassembler les citoyens.

Le début du projet de construction de logements

«L'industrie fait partie de l'histoire de la commune. Mais en disparaissant, elle a laissé un grand vide», a déclaré le bourgmestre de Wiltz, Fränk Arndt (LSAP). C'est cette friche que le Fonds de Logement doit combler en créant de nouveaux logements.

Les premiers plans pour le réaménagement du quartier remontent déjà à 2009. De 2012 à 2014, des terrains ont été achetés, des mesures de sécurité ont été prises et les premières démolitions ont été effectuées. Un an plus tard, l'accent était mis sur le développement du plan directeur. Celui-ci a été terminé en 2016, ce qui a permis de lancer les études pour les plans d'aménagement partiels.

La première phase consiste à rénover le site. Le budget prévu est de 120 millions d'euros. Photo: Gerry Huberty

Après l'adoption des premiers plans d'aménagement particulier (PAP) en 2018, une nouvelle étape a été franchie : le recrutement d'équipes pour la gestion des travaux de viabilisation, d'assainissement et de renaturation. En 2019, les travaux de construction du campus scolaire ont débuté. Une étape importante a été franchie l'année dernière, avec l'adoption de la loi de financement d'un montant de 286 millions d'euros. Sur cette somme, 120 millions d'euros seront consacrés à la seule réhabilitation.

Le Fonds du logement continue de placer ses billes Le plus grand bailleur social du pays, à la tête de plus de 2.000 logements, s'engage dans la construction de plusieurs milliers de logements abordables.

De l'idée à la réalisation: les prochaines étapes

Le projet a été conçu selon les principes de l'économie circulaire et repose sur une économie solidaire, un urbanisme et une architecture durables ainsi qu'une mobilité douce et une neutralité énergétique.

Sur une surface de 34 hectares, outre les 1.085 logements individuels et collectifs, une nouvelle école primaire (ouverture pour la rentrée 2023), une maison relais, des crèches, des équipements sportifs, l'école de musique ainsi que le premier musée luxembourgeois pour enfants verront le jour.

La création d'un pôle d'échange régional avec une gare routière et ferroviaire devrait faciliter le transfert vers les transports en commun. Afin que le quartier ne soit pas bétonné malgré toutes les nouvelles constructions - ce qui est régulièrement critiqué sur les médias sociaux - un tiers du site est constitué d'espaces verts, entre autres sous forme de parcs et d'aires de jeux.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Cinq passages permettent de relier les deux côtés du nouveau quartier. Plan: Fonds de Logement/Heisbourg Strotz Architectes

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Cinq passages permettent de relier les deux côtés du nouveau quartier. Plan: Fonds de Logement/Heisbourg Strotz Architectes Un tiers du site total sera constitué d'espaces verts. Plan: Fonds de Logement/Heisbourg Strotz Architectes De nouvelles installations scolaires et sportives devraient donner vie au quartier dès le départ. Plan: Fonds de Logement/Heisbourg Strotz Architectes Au total, 1.085 logements seront construits sur le site. Plan: Fonds de Logement/Heisbourg Strotz Architectes

Trois passerelles pour piétons et cyclistes ainsi que deux passages combinés pour véhicules et piétons seront créés au-dessus de la rivière Wiltz. Le quartier sera alimenté par un réseau de chaleur à émissions neutres.



Dans une première phase, les quartiers de Geetz, Gierwerei et Nordhang seront réalisés. Le quartier de Geetz comprend cinq parcelles pour 16 maisons familiales, 26 appartements et un bâtiment polyvalent de 34 appartements. Il est également prévu de construire un parking pour véhicules et vélos ainsi qu'une station de collecte des déchets pour le quartier. Dans le quartier Gierwerei, 144 logements, des commerces et un parking seront construits. Dans le quartier Nordhang, 67 logements et un parking sont prévus. Les différentes étapes débuteront en 2023 et devraient être terminées en 2028. A noter que tous les logements seront loués.

Le bureau QBuild a été chargé de la gestion du projet. Sont également impliqués dans le projet l'association momentanée Act 360°/SGI pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et les bureaux d'architectes Thillens & Thillens Architekten, SteinmetzDemeyer Architekten et M3 Architekten.



Henri Kox justifie les longs délais de construction D'ici 2026, les promoteurs publics doivent achever 4.420 logements abordables. C'est ce qui ressort du rapport 2021 du Fonds spécial pour le logement.

Afin de préserver le patrimoine industriel, le «Bâtiment Idéal» sera rénové et transformé à partir d'octobre 2023. Le bâtiment, inoccupé depuis 1993, a accueilli les fonctions administratives de la tannerie de cuir Ideal (1912) puis de l'entreprise Eurofloor/Tarkett (1960). Le bâtiment doit être rénové sobrement et a minima, selon les principes de l'économie circulaire, pour accueillir ensuite des surfaces locatives, des bureaux et un microcentre pour les besoins du Fonds du Logement. La conception de ce projet a été confiée au bureau Carvalho architectes.

Ce que le nouveau quartier signifie pour Wiltz

«Ce projet aura une énorme influence sur l'avenir de la commune», a résumé le bourgmestre Fränk Arndt. Si la commune, classée centre d'attraction et de développement (CDA), compte actuellement environ 8.000 habitants, sa croissance à plus de 10.500 citoyens représente un grand défi. Habiter, vivre et travailler sont, selon Arndt, des domaines dans lesquels la ville doit bien se positionner.

Nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas d'effondrement sur les routes et les voies ferrées. Fränk Arndt, bourgmestre de la commune de Wiltz

Pour permettre aux citoyens de trouver des emplois sur leur lieu de résidence, des zones d'activité supplémentaires doivent être identifiées. En intégrant des bureaux, des locaux commerciaux, des restaurants et des entreprises de services, on espère également créer de nouveaux emplois. Parallèlement, le bilan énergétique joue un rôle : «Nous devons éviter que les habitants ne doivent se déplacer quotidiennement vers la capitale», explique le bourgmestre.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

5 La première étape de la construction a été lancée lundi avec le premier coup de pioche. Photo: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La première étape de la construction a été lancée lundi avec le premier coup de pioche. Photo: Gerry Huberty Avant que les premiers habitants n'emménagent en 2025, il reste encore beaucoup à faire pour les ouvriers Photo: Gerry Huberty Les travaux de l'école primaire sont déjà bien avancés. Les premiers élèves devraient y être accueillis pour la rentrée 2023. Photo: Gerry Huberty De g. à dr. : Jacques Vandivinit du Fonds de Logement, le bourgmestre Fränk Arndt et le ministre du Logement Henri Kox. Photo: Gerry Huberty 2.500 nouveaux citoyens devraient vivre dans le nouveau quartier. Photo: Gerry Huberty

2.500 habitants supplémentaires signifient néanmoins une augmentation du trafic dans la ville. «Nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas d'embouteillages sur les routes et les voies ferrées», prévient encore le bourgmestre.

Mais il faut aussi réussir l'intégration entre les résidents actuels et les nouveaux citoyens . «Un objectif important est de donner vie au quartier le plus rapidement possible», souligne le bourgmestre. Ainsi, les premiers élèves de l'actuelle Millermoaler Schoul et de la maison relais qui lui est rattachée devraient être accueillis dans la nouvelle école primaire dès la rentrée 2023. La construction de la gare, de l'école de musique, de la salle de sport et du musée des enfants devrait permettre de franchir le pas de la cohabitation dès le début.

«Tout bien planifié, il reste encore beaucoup à faire dans les années à venir», souligne Fränk Arndt. Et d'ajouter : «Notre objectif est que le quartier Wunne mat der Wooltz et la localité de Wiltz se développent ensemble.»

Cet article est paru une première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.