Des lignes de bus RGTR supprimées à cause d'Omicron

Si les records d'infections se sont enchaînés ces dernières semaines, la hausse des contaminations touche aussi le personnel du réseau RGTR. A cause de ces infections, plusieurs lignes de bus seront supprimées les prochains jours.

Perturbations

Le variant Omicron sème la pagaille dans le réseau des transports RGTR. Avec une hausse des infections parmi le personnel, plusieurs lignes sont supprimées, annonce l'administration des transports publics dans un communiqué.

Liste des lignes RGTR supprimées

Ligne 403: le 30.01.2022 – suppression de toutes les courses de la ligne 403 Mersch – Cruchten – Oberglabach

Ligne 575: le 30.01.2022 – suppression de toutes les courses de la ligne 575 Diekirch – Hoesdorf – Bigelbach

Ligne 605: le 29.01.2022 et le 30.01.2022 – suppression de toutes les courses de la ligne 605 Hosingen – Holzthum – Kautenbach

Ligne 610: le 30.01.2022 – suppression de toutes les courses de la ligne 610 Wiltz – Nocher – Goebelsmuehle

Ligne 682: du 24.01.2022 au 28.01.2022 inclus - suppression de la dernière course de 20 h 23 de Clervaux – Hachiville

Ligne 686: le 30.01.2022 - suppression de toutes les courses de la ligne 686 Troisvierges - Saint-Vith

Plus d'informations sont disponibles sur mobiliteit.lu ou au numéro 2465 2465 du lundi au vendredi entre 7 et 19 heures ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés entre 9h00 et 16h30.