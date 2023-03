Lors de la cérémonie qui s'est tenue lundi soir aux Rotondes, Amnesty International a décerné les Prix luxembourgeois des médias pour les droits de l'homme.

Luxembourg 2 min.

Prix Média 2023 d'Amnesty

Des journalistes du Luxemburger Wort récompensés

Lors de la cérémonie qui s'est tenue lundi soir aux Rotondes, Amnesty International a décerné les Prix luxembourgeois des médias pour les droits de l'homme.

(MS) – Lundi soir, le Prix Média 2023 d'Amnesty a été décerné aux auteurs de trois projets gagnants au total.

«Nous n’avons pas toujours tout fait correctement» Le Premier ministre, et également ministre des Médias, a promis une plus grande transparence pour les médias, lors de ses voeux adressés ce jeudi aux représentants des médias et des services de presse du gouvernement.

Dans la catégorie multimédia, l'article «15 jours interminables», produit par Sibila Lind, Christophe Olinger et Dominique Nauroy pour le «Luxemburger Wort», a remporté le prix. L'étudiant gabonais Claude Junior y raconte sa fuite d'Ukraine, les tracasseries policières et les morts de froid à la frontière. Un autre projet du Luxemburger Wort nominé dans cette catégorie était «Comment une jeune fille de 15 ans est devenue victime de viol» de Tammy Schmit, également réalisé en collaboration avec Christophe Olinger et Dominique Nauroy.

Le gagnant de la catégorie «Audiovisuel» est «Working Poor - Kee Widdersproch, mä Realitéit : 40 Stonne schaffen a keng Suen iwwreg hunn» de RTL, produit par Lea Schwartz, Altti Niemen et l'équipe de tournage Nicolas Sottiau, Jean Baptiste Verwaerde, Hugues Bataille, Ghislain Federspiel et Ken Fitzke.

Pluralisme des médias : le Luxembourg peut mieux faire Une étude comparative menée par le Centre pour le pluralisme et la liberté des médias place le Luxembourg à la 12e place, sur 32 pays européens.

Dans la catégorie «articles», Camille Frati et Lex Kleren ont remporté le prix pour «Adopter seule, un combat judiciaire sans fin», publié par le Lëtzebuerger Journal. Le jury a également accordé une mention spéciale à l'article «Génocide au Rwanda : comment l'histoire se répète pour les victimes» de Charlotte Wirth pour Reporter.lu.

Un nombre de participants jamais atteint auparavant

La grande diversité thématique des projets nominés pour le prix Amnesty Media a pour objectif de récompenser les professionnels des médias qui traitent de sujets liés aux droits humains. La cérémonie publique de remise des prix aux Rotondes a été l'occasion d'avoir un aperçu des thèmes relatifs aux droits fondamentaux traités par les médias luxembourgeois au cours des derniers mois.

Le «Luxemburger Wort» remporte l'«Amnesty Mediepräis 2022» L'équipe de «storytelling» du «Luxemburger Wort» a convaincu le jury du prix des médias avec son travail de l'été 2021.

Cette année, le nombre de candidatures a été plus élevé que jamais, avec un total de 37 travaux soumis.

La diversité des thèmes des projets nominés était remarquable : la pauvreté parmi les travailleurs et les sans-abri, la protection insuffisante des femmes victimes de violences domestiques, le viol et le «victim blaming», les difficultés d'obtenir une adoption plénière pour les célibataires, les erreurs médicales, les expériences des survivants et des auteurs du génocide rwandais en Europe, le sort des personnes LGBTIQ+ en Ukraine ou encore l'exode d'un étudiant africain fuyant l'invasion russe.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.