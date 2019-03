L'Institut de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services met en garde, ce lundi matin, contre certains jouets à base de bore. Ces produits sont potentiellement toxiques.

Des jouets «slime» potentiellement toxiques

L'Institut de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services met en garde, ce lundi matin, contre certains jouets à base de bore. Ces produits sont potentiellement toxiques.

L'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) est l'autorité compétente pour la sécurité des jouets au Grand-Duché de Luxembourg et elle met en garde contre certains produits de type «slime» qui sont potentiellement toxiques.

L'institut conseille de consulter leur site pour connaître le détail des jouets interdits à la vente.

Les analyses de l’ILNAS sont encore en cours actuellement et, d'après l'institut, «d'autres jouets de ce type sont susceptibles de se rajouter à la liste des produits interdits» .

Les pâtes colorées en tête



Ce sont surtout les pâtes colorées élastiques, de consistance visqueuse à liquide et/ou gluante qui sont concernées. Elles sont très en vogue chez les jeunes qui aiment les malaxer pendant des heures.



Après analyses de nombreux produits en vente dans le commerc, l'ILNAS a remarqué que la teneur maximale autorisée en bore, un élément chimique qui confère son élasticité et sa consistance gluante à la pâte, est largement dépassée.

«La manipulation régulière de jouets de type «slime» par les enfants peut, en raison du contact prolongé avec leur peau, provoquer des allergies ainsi que des irritations des yeux et des muqueuses; son ingestion peut provoquer des problèmes digestifs (vomissements, diarrhées) et neurologiques (crampes) ainsi que des effets négatifs sur le foie, le pancréas et les reins», précise l'ILNAS, avant d'ajouter, «à plus longue échéance, le bore peut être à l’origine de troubles de la reproduction en affectant la fertilité et le développement de l’enfant à naître».

