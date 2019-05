Si de plus en plus de classes sont dotées de tablettes numériques, leur utilisation peut aussi intervenir dans le cadre privé. Mais sous certaines conditions, rappelle lundi Claude Meisch, ministre de l'Éducation nationale.

Des iPads vus «avant tout comme des outils pédagogiques»

(Jmh) - Introduites à la rentrée 2015 , les tablettes numériques se chiffrent désormais à quelque 8.500. Dans les lycées en majorité, mais aussi dans une trentaine d'écoles, selon les données les plus récentes du ministère de l'Éducation nationale. De nouveaux moyens pédagogiques que certains élèves aimeraient pouvoir utiliser en dehors de leur établissement, dans un cadre privé. Ce à quoi ne s'oppose pas formellement Claude Meisch (DP), ministre de l'Éducation nationale, tout en rappelant l'objectif premier de ces appareils.

S'il affirme, lundi dans une réponse parlementaire que «ces tablettes devraient avant tout servir comme outils pédagogiques» le ministre précise qu'«aucune directive interdisant formellement (...) à des fins privées n'a été émise par le ministère». Et ce dernier de prendre soin de préciser que si «une utilisation à des fins privées en dehors des heures de cours de certaines fonctionnalités (...) ne peut être exclue», cette dernière ne peut se faire qu'en dehors des heures de cours «afin d'éviter que l'élève utilisateur ainsi que le reste de la classe ne se trouvent distraits, respectivement dérangés».

Rappelant que les iPads étaient mis à disposition et gérés «par les différentes écoles», Claude Meisch précise que ces appareils sont bridés par un logiciel chargé de veiller «au déploiement, la sécurisation et l'administration des appareils mobiles en question». Autrement dit, à restreindre l'accès à certaines options et à certains contenus pour des élèves parfois mineurs. À noter enfin que la configuration de ces tablettes «appartient à chaque lycée (...) de sorte à ce qu'il réponde au mieux aux finalités du projet pédagogique associé». Ce qui explique, selon le ministre, que «le mode d'utilisation des iPads» diffère d'un établissement à l'autre.