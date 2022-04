Comment les infirmiers et les médecins ont-ils vécu les deux dernières années de pandémie ? Et qu'est-ce qui est différent aujourd'hui ? Reportage au CHEM.

Au coeur de l'unité Covid

«Des infirmières du service pleuraient devant moi»

Comment les infirmiers et les médecins ont-ils vécu les deux dernières années de pandémie ? Et qu'est-ce qui est différent aujourd'hui ? Reportage au CHEM.

«Deux patients vont sortir aujourd'hui, la patiente de la chambre 1 va mourir dans les prochaines heures, les proches ont été informés». Djamila Fadel regarde l'écran du bureau des infirmières, qui affiche le nom et l'âge de tous les patients actuellement en isolement.

Unité de soins 52, cinquième étage, zone Covid. Ceux qui sont confrontés quotidiennement à la mort ont développé un certain recul à son égard. Djamila Fadel dirige l'équipe de soins dans le service le plus récent de l'hôpital CHEM d'Esch, où la mort a commencé à sévir il y a deux ans. En ce dernier jeudi de mars, 18 personnes luttent contre le virus.

Deux minutes pour se changer au lieu de dix

Une double porte vitrée indique l'entrée du service, réservé exclusivement aux patients covid. «Zone confinée», y est-il écrit. En décembre encore, il y avait des points d'exclamation, du ruban de délimitation et des panneaux indicateurs de couleur rouge, pour que l'on sache tout de suite où l'on se trouvait. Peu avant Noël, on ne savait pas de quoi les lendemains seraient faits. Entre-temps, la situation s'est calmée. Le nombre d'infections diminue, la situation dans les hôpitaux se stabilise à vue d'œil - une tendance à l'échelle européenne.

Un médecin et deux infirmières se glissent dans des blouses jaunes, enfilent la cagoule verte sur leur tête, n'oublient pas les grosses lunettes transparentes, le masque chirurgical laisse place à une variante FFP2, désinfectent leurs chaussures dans une bassine et pour finir, enfilent des chaussons. Ce qui n'a pas changé après deux ans de pandémie : sa propre sécurité, même si auparavant on portait encore deux paires de gants en latex. Ce qui a changé : au lieu de dix, le personnel soignant n'a besoin que de deux minutes pour se changer.

Il n'y a pas eu un seul cas de Covid parmi mes collaborateurs au cours des onze premiers mois. Djamila Fadel, cheffe de service

L'un contrôle l'autre pour s'assurer que tout est bien fixé avant d'entrer dans la zone interdite. On reste ici maximum 20 minutes. «C'est pourquoi il n'y a pas eu un seul cas de Covid parmi mes collaborateurs au cours des onze premiers mois», raconte Djamila Fadel, qui veille sur les malades avec son équipe de 35 personnes à plein temps. Parmi les 18 patients qui ont atterri ici avec ou à cause du Covid, trois sont en soins intensifs. La femme dont la fin de vie est proche a 96 ans. Djamila Fadel parle d'une «défaillance générale liée à l'âge».

Des infections en baisse

Au Luxembourg, le nombre de nouvelles infections hebdomadaires au covid-19 a baissé pour la première fois depuis fin février. La plus forte baisse du nombre de contaminations a été enregistrée dans les groupes d'âge de 0 à 14 ans (moins 22%) ainsi que chez les 15 à 29 ans (moins 21%). L'âge moyen des personnes décédées la semaine dernière était de 81 ans, selon la dernière rétrospective de la Santé.

Une image qui se reflète à l'hôpital d'Esch. Le seul patient plus jeune, un jeune de 20 ans, se trouve ici parce qu'il souffre de multiples problèmes de santé depuis sa naissance, explique l'interniste Daniel Gesenhues, qui travaille habituellement dans son cabinet à Differdange et qui est de garde à Esch ce jeudi.

Mais parmi les autres patients actuels, il y a aussi des hommes de 50 ans, non vaccinés, qui doivent être placés sous respiration artificielle. Il y a quelques semaines, il a rempli son millième certificat de décès. La patiente était une octogénaire non vaccinée qui «n'est pas morte de, mais avec le Covid».

En effet, il n'existe plus de groupe homogène de patients. «Il y a quelques mois, l'image du patient non vacciné dans le service covid faisait certainement encore mouche, mais maintenant, le profil des patients est beaucoup plus hétérogène», explique le médecin. «Pour la simple raison qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui ne sont pas vaccinées. Les autres sont entre-temps guéries ou immunisées. Toute personne non vaccinée a très probablement déjà été en contact avec le virus à un moment ou à un autre.»

Toute personne non vaccinée a très probablement déjà été en contact avec le virus à un moment ou à un autre. Dr Daniel Gesenhues

Pour ceux qui se retrouvent encore à l'hôpital aujourd'hui, le nombre de doses de vaccin est déterminant, mais aussi le système immunitaire. Parmi les patients âgés, le Covid n'est plus la seule raison pour laquelle ils viennent à l'hôpital. «Ils arrivent ici parce qu'ils sont tombés, parce qu'ils sont faibles en général, parce qu'ils se sont cassé quelque chose. Le covid vient alors par-dessus le marché».

Une évolution moins grave

Depuis avril 2021, le médecin a pu constater un léger recul au niveau de la gravité des évolutions de la maladie, raconte-t-il. «Les vaccinations et l'immunisation de la population ont certainement été déterminantes à cet égard. Cette circonstance fait qu'à l'avenir, on pourra prendre certains risques et isoler un patient positif qui s'est par exemple cassé la hanche dans le service concerné pour l'y opérer ensuite.»

Qu'il n'y ait un jour plus d'unité covid, c'est également le souhait de Djamila Fadel. «Nous voulons revenir à nos spécialités», dit-elle, qui vient en fait de la gériatrie, où sont traités les patients de plus de 65 ans souffrant de maladies typiques du vieillissement.

Daniel Gesenhues reste quant à lui prudent. «L'objectif est que le covid devienne une maladie saisonnière, comme la grippe. Mais nous n'en sommes pas encore là. Ce sera peut-être le cas dans deux ou trois ans, mais d'ici là, le virus reste un énorme problème pour les personnes immunodéprimées». C'est pourquoi Daniel Gesenhues ne veut pas encore parler d'une accalmie dans l'unité covid pour le moment.

L'objectif est que le covid devienne une maladie saisonnière, comme la grippe. Mais nous n'en sommes pas encore là. Dr Daniel Gesenhues

«Nous avons toujours plus de personnes dans l'unité de soins intensifs que ce à quoi nous nous attendions. Nous sommes actuellement complets et nous devons essayer de faire sortir les gens d'ici d'une manière ou d'une autre, de les transférer dans d'autres services, afin que j'aie à nouveau deux ou trois lits libres pour accueillir de nouvelles personnes. Et si ce n'est pas possible, nous devrons à nouveau nous concerter avec d'autres cliniques».

Infecté deux fois par le covid

Le Dr Gesenhues ne peut pas confirmer la rumeur selon laquelle les opérations sont reportées en raison d'un manque de personnel. Il est vrai que les opérations sont reportées parce que les patients présentent «par hasard» un résultat positif au test PCR. Ensuite, ils rentrent chez eux et s'isolent. «Tout à coup, une personne sur cinq est positive», dit Daniel Gesehues. «Une opération du genou sur cinq est donc concernée».

Et pourtant, le virus a des répercussions sur le personnel. Djamila Fadel évoque le cas d'une collègue en arrêt maladie depuis août 2021 pour cause de covid long. L'infirmier Brice, qui s'apprête à partir en pause déjeuner et qui s'assied brièvement avec Fadel, subit lui aussi encore les conséquences de son infection. Par deux fois, il a été infecté par le Covid. «En août 2021, je me suis retrouvé dans mon propre service, c'était une période terrible», raconte l'homme de 37 ans, qui n'avait pas encore été vacciné et a dû changer de perspective pendant trois mois. Soixante pour cent de ses poumons étaient touchés. Fadel et Brice se souviennent :

Djamila Fadel : «A l'époque, tu respirais difficilement quand tu étais au téléphone».

Brice : «Oui, j'avais de plus en plus souvent du mal à respirer».

Fadel : «C'est là que j'ai dit, Brice, il y a quelque chose qui ne va pas.»

Brice : «Je n'avais pourtant aucun antécédent médical, à part peut-être un peu de surpoids. J'avais déjà arrêté de fumer en 2017. J'ai perdu 20 kilos à cause du covid».

Djamila Fadel, responsable de l'équipe soignante du service covid à Esch, et l'infirmier Brice. photo: Chris Karaba

En mars de cette année, deuxième choc. De nouveau positif. «Quand je suis rentré à la maison, ma femme a insisté pour que nous continuions normalement. Nous avions déjà subi plusieurs isolements, d'abord moi, puis les enfants. Je n'ai alors protégé que les enfants de moi, je continuais à donner des bisous à ma femme. Elle n'a pas eu de covid jusqu'à aujourd'hui.»

Depuis, il s'est totalement rétabli, raconte Brice, qui va bientôt recevoir sa deuxième injection de vaccin. Malgré tout, il atteint ses limites, s'essouffle lorsqu'il parle longtemps ou marche trop longtemps. «La situation actuelle est très différente de celle d'il y a un an», raconte Djamila Fadel. «Aujourd'hui, beaucoup plus de gens sont contaminés, mais la maladie évolue de façon moins grave. Quand je compare les échographies d'aujourd'hui avec celles de l'époque, c'est un monde de différence».

Des infirmières qui pleurent

Jusqu'à cinq patients sont morts à certaines périodes, chaque jour. «J'avais des infirmières qui ne faisaient que pleurer», raconte Djamila. «Quand nous courions dans un autre service et que les collègues des autres services nous voyaient, ils se mettaient face au mur. On avait peur de nous».

Une collègue de l'équipe de Djamila Fadel, qui est en train de passer en revue la liste des patients, raconte avoir été rejetée. Pendant des années, ses enfants ont joué dans le jardin avec les enfants des voisins, les parents étaient également amis. «A partir du jour où ils ont appris que je travaillais dans l'unité covid, mes voisins ont coupé les ponts avec nous. D'un seul coup, ils ne buvaient plus la bière que j'apportais».

A partir du jour où ils ont appris que je travaillais dans l'unité covid, mes voisins ont coupé les ponts avec nous. Une infirmière de l'unité covid d'Esch

Les collaborateurs du service ont donc dû aussi lutter contre la dépression. Un aumônier était présent à l'hôpital tous les mardis et jeudis pour apporter un soutien moral au personnel soignant. «Avant, on se demandait comment on allait faire ici maintenant avec tous ces malades ? Maintenant, nous nous demandons ce qui va se passer chez nous ? C'est cette incertitude qui nous préoccupe aujourd'hui», dit Djamila Fadel. «Le virus disparaît, mais pas dans les hôpitaux».

