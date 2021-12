Le secteur de l'industrie souffre de complications à répétition. Certaines entreprises pourraient être contraintes de réduire leurs activités en 2022.

Luxembourg 9 min.

Directeur de la Fedil

Des industriels n'excluent pas un arrêt de la production

Le secteur de l'industrie souffre de complications à répétition. Certaines entreprises pourraient être contraintes de réduire leurs activités en 2022.

(S.MN. avec Thomas KLEIN) Une pandémie mondiale, des imbroglios dans les chaînes d'approvisionnement, une hausse sensible des prix de l'énergie, la lutte contre le changement climatique, sans oublier la pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui s'aggrave depuis des années : pour l'industrie, plusieurs facteurs compliqués se conjuguent actuellement. Le Luxemburger Wort s'est entretenu avec René Winkin, directeur de la Fedil, fédération d'entreprises multisectorielle, sur la situation tendue pour les entreprises, la responsabilité des politiques et les conséquences pour les consommateurs.

«La crise a rendu les faiblesses plus visibles» Pour le président de la Fedil, la pandémie n'a finalement fait qu'accélérer les restructurations. Mais si pour René Winkin, l'horeca et le commerce de détail seront touchés de plein fouet, l'industrie ne devrait pas non plus échapper au phénomène. Explications.

Des hausses de prix significatives ont été observées, surtout au cours du second semestre. L'inflation est-elle de retour ?

René Winkin : «Je pense que, bon gré mal gré, nous devrons encore nous accommoder de chiffres d'inflation élevés pendant un certain temps. Je vois trois facteurs de hausse des prix du côté de l'offre : premièrement, des pertes de production considérables, dues en partie, mais pas exclusivement, à la pandémie, deuxièmement, une explosion des coûts de l'énergie et, troisièmement, des goulets d'étranglement dans la logistique.

Ces trois facteurs s'influencent malheureusement aussi mutuellement. Les problèmes de logistique entraînent des retards ou des arrêts dans les industries en aval. Les arrêts de production dus à un approvisionnement énergétique insuffisant ou trop coûteux produisent le même effet. Il semblerait que ces réactions en chaîne soient également à l'origine de produits rares et chers l'année prochaine. Je pense que nous devrons, bon gré mal gré, nous accommoder de chiffres d'inflation élevés pendant un certain temps encore.

Qu'est-ce qui empêche l'industrie de passer à une production normale ?

«L'industrie s'efforce de joindre les deux bouts, mais la plupart du temps, elle ne tient pas les rênes. Il ressort de nos contacts récents avec des directeurs d'usine que certains n'excluent pas d'arrêter temporairement leur production.

Le nouveau variant plus contagieux du covid-19, associé aux règles sanitaires en vigueur, peut faire grimper le taux d'absentéisme sur le lieu de travail au point d'entraîner l'arrêt des équipes de production et la suppression de postes. En fonction de la manière dont les entreprises industrielles achètent leur énergie ou différentes matières premières, il se peut qu'elles soient confrontées, au plus tard l'année prochaine, à des prix qui ne justifient plus une production dans des circonstances données.

La question se posera de savoir si un arrêt de la production n'est pas l'option la plus judicieuse sur le plan économique, au moins temporairement. Il s'agit d'entreprises dont les coûts d'approvisionnement ont augmenté de plusieurs centaines de pour cent. L'augmentation des coûts de production continue d'être répercutée au sein des chaînes de création de valeur.

Selon le Statec, les prix industriels des produits intermédiaires ont augmenté d'environ 40% depuis l'automne. Cette évolution n'a pas encore été intégrée dans les prix de nombreuses entreprises en aval. L'évolution générale des prix industriels a quelques mois de retard et n'est «que» d'environ 20% depuis l'automne.

Quelles sont les conséquences pour les consommateurs ?

«L'électricité et le gaz sont déjà devenus beaucoup plus chers cette année, mais les tarifs actuels pour les ménages ne tiennent que partiellement compte des cotations récentes et des prévisions pour 2022, car les achats sont effectués sur plusieurs années et ne sont donc intégrés que progressivement.

Le prix de la bière aura un goût plus amer en janvier La hausse des coûts d'énergie et des matières premières touchent aussi les brasseurs luxembourgeois. Du coup, le prix du demi deviendra ainsi un peu plus salé pour le consommateur.

De nombreux produits de base de l'industrie doivent être vendus beaucoup plus cher pour que l'explosion des coûts n'étouffe pas les entreprises concernées. Souvent, les conditions contractuelles existantes retardent cette dynamique. Mais cela ne l'arrêtera pas à long terme. Si l'augmentation des coûts énergétiques, qui peut atteindre 500% d'une année sur l'autre, correspond à elle seule à la moitié du chiffre d'affaires, le temps presse.

Il faut également tenir compte du fait que pour de nombreuses catégories de produits, aucune importation à bas prix en provenance de pays tiers n'est actuellement disponible comme alternative. D'une part, parce que la production y connaît des problèmes similaires - certains pays ont même décrété un gel des exportations - et d'autre part, parce qu'il n'existe pas de capacités logistiques de cet ordre de grandeur. Actuellement, l'inflation est tirée par les produits et l'énergie. Mais si la spirale des prix et des salaires se met à tourner, les services deviendront également plus chers.

Qu'est-ce que cela signifie pour le développement économique de l'année prochaine ?

«La demande pourrait théoriquement être freinée par de nouveaux confinements, mais premièrement, ce ne serait pas souhaitable et deuxièmement, cela ne ferait que repousser le problème dans le temps.

Je pense plutôt qu'une forte demande continuera à stimuler les prix. En Europe, la demande est structurellement renforcée par les moyens importants qui doivent être investis dans la modernisation de notre économie. Cette modernisation concerne la numérisation et la transition énergétique.

La Fedil tend sa liste de prioritaires aux vaccins Si policiers et enseignants ont gagné une place dans l'ordre de vaccination anti-covid, pourquoi pas d'autres professionnels? Aussi, la Fédération des industriels luxembourgeois demande au gouvernement d'élargir l'accès aux injections à trois autres catégories.

Les budgets sans précédent que l'UE et ses Etats membres veulent mobiliser à cet effet se heurtent à une production affaiblie et à une pénurie chronique de main-d'œuvre qualifiée. Le développement des énergies renouvelables, le développement des performances dans la rénovation des bâtiments, l'électrification dans la mobilité, le développement des centres de données et de facturation, l'amélioration de la connectivité, la refonte complète de secteurs industriels entiers, tout doit être encouragé ou exigé dans les années à venir.

La question se pose de savoir si tout cela peut être livré aussi rapidement et sans problème à cette échelle. Parallèlement, la politique promet à la majeure partie de l'électorat le maintien du pouvoir d'achat, quel qu'en soit le prix.

Quelles ont été, selon vous, les erreurs politiques qui ont contribué à la situation actuelle ?

«Dans cette situation, il ne sert à rien de chercher un seul coupable. Aujourd'hui, nous sommes avant tout confrontés à un enchaînement malheureux de situations qu'il est difficile de résoudre. Les prix de l'énergie ayant été évoqués à plusieurs reprises, il est important de souligner que dans cette situation, il serait erroné de remettre en question la nécessaire politique climatique. Il est donc également important que les objectifs de cette politique soient soutenus par les associations et les syndicats.

La situation tendue d'aujourd'hui devrait toutefois faire prendre conscience aux responsables politiques que tout ne peut pas être réalisé d'un seul coup, et de surcroît à moindre coût, qu'il est nécessaire de fixer des priorités, et elle devrait également conduire à plus de cohérence dans l'action politique.

À quoi pensez-vous exactement ?

«Superposez toutes les grilles existantes et annoncées qui limitent les possibilités de fabrication ou d'achat de produits : objectifs climatiques, abandon du charbon, abandon du nucléaire, abandon du moteur à combustion, abandon de la production européenne de gaz et de pétrole, raréfaction artificielle des certificats de CO2, sanctions contre plusieurs pays tiers, loi particulièrement ambitieuse sur la chaîne d'approvisionnement, procédures d'autorisation restrictives et longues en matière de protection de la nature et de l'environnement, normes de produits plus restrictives, restrictions pour les investisseurs de pays tiers... Toutes ces mesures peuvent être justifiées individuellement, mais lorsqu'elles sont additionnées et prises dans les délais prévus, elles donnent toujours l'impression que le navire est surchargé.

Pouvez-vous donner des exemples d'incohérence ?

«Aucun de nos nombreux contacts politiques n'a encore pu nous assurer qu'une future loi sur la chaîne d'approvisionnement n'entraînerait pas de problèmes potentiels de responsabilité ou de sanctions pour les acheteurs industriels nationaux de gaz russe ou qatari. Ces mêmes décideurs misent pourtant sur le gaz importé pour réussir la transition énergétique européenne et se plaignent actuellement du fait que la Russie, d'où proviennent actuellement environ 40% des importations, ne fournit pas suffisamment de gaz pour le moment. La tarification du CO2 doit réorienter le consommateur.

Rendre les entreprises à nouveau compétitives La FEDIL appelle ce mardi à la mise en œuvre urgente «des solutions existantes». Par là, la fédération entend poser les jalons d'un «retour rapide à la normale». Tout en limitant les dégâts économiques.

Mais en même temps, le pouvoir d'achat doit être maintenu par rapport aux anciens schémas de consommation. On prône l'augmentation de la résilience et le «reshoring» de l'industrie, mais ce projet s'inscrit de moins en moins dans les grilles évoquées précédemment. Au contraire, les entreprises à forte consommation d'énergie ont par exemple du mal à s'accommoder du cadre européen.

Quelles sont, selon vous, les issues possibles pour que la production industrielle soit à nouveau en phase avec les exigences ?

«À court terme, la gestion de crise ne pourra probablement pas se limiter aux effets directs de la pandémie. Les pertes de production, les problèmes de livraison, l'évolution des prix et les déséquilibres économiques exigent dès aujourd'hui des réponses. La flexibilité et une capacité d'adaptation rapide sont nécessaires pour concilier les conditions-cadres dont l'industrie a besoin avec d'autres priorités politiques. Dans la périphérie européenne, des conditions-cadres spécifiques ont déjà été mises en place pour maintenir, voire développer, la structure industrielle pendant la situation tendue que nous vivons encore.

Certains pays de l'UE font également pression pour que les règles européennes soient adaptées dans ce sens. En fin de compte, la recherche et le développement ainsi que l'innovation opérationnelle permettront à la production et à la consommation de répondre aux nouveaux défis de la protection du climat, de la raréfaction des ressources et de la fragilité des chaînes d'approvisionnement. Une accélération considérable du développement des énergies renouvelables et une économie plus circulaire en font partie. Des prix plus élevés peuvent accélérer ces innovations si les aspirations et les possibilités évoluent en même temps.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.