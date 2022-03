Stabilité, c'est un peu le maître-mot de cette nouvelle rétrospective covid-19 de la Santé, publiée chaque semaine.

Covid-19 au Luxembourg

Des indicateurs de l'épidémie plus stables que jamais

Simon Laurent MARTIN Stabilité, c'est un peu le maître-mot de cette nouvelle rétrospective covid-19 de la Santé, publiée chaque semaine.

L'actualité «covid» de ce mercredi, c'est sans aucun doute le funeste cap des 1.000 décès liés au virus qui a été franchi. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la Santé au cours de son dernier rapport journalier. Dans la foulée, le ministère dirigé par Paulette Lenert (LSAP) a publié sa dernière rétrospective de la semaine écoulée. Et force est de constater que l'épidémie continue de se stabiliser au Luxembourg, s'il fallait encore en douter cela dit.

Ainsi, pour la semaine du 28 février au 6 mars dernier, le nombre de personnes testées positives au covid-19 a augmenté de 4.670 à 4.794, ce qui correspond à une légère augmentation de 2%. D'un autre côté, le nombre de tests PCR effectués au cours de la même semaine a très légèrement diminué, passant de 17.554 à 17.166. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives au covid est de 34,2 ans, une population active donc.

Mais quid des hospitalisations? Voilà des semaines que l'on annonce une très nette amélioration de la situation au sein de ceux-ci. Cette rétrospective vient confirmer celle-ci. En effet, 24 nouvelles admissions de patients positifs au virus ont eu lieu dans l’unité des soins normaux la semaine dernière, contre 22 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a diminué de 7 à 6. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est de 57 ans.

5 patients sur 6 non vaccinés en soins intensifs

Toujours parmi les hospitalisations, 10 patients sur 24 hospitalisés en soins normaux n’étaient pas vaccinés tandis que 14 patients avaient un schéma vaccinal complet. D'un autre côté, 5 patients sur 6 en soins intensifs n’étaient pas vaccinés, preuve en est de l'efficacité des vaccins à protéger des formes graves du virus.

La semaine dernière, 7 nouveaux décès en lien avec une infection au covid-19 étaient à déplorer. L’âge moyen des personnes décédées est actuellement de 88 ans.

Contrairement à la semaine passée, la plus grande augmentation de nouveaux cas a cette fois-ci été enregistrée dans les groupes des personnes âgées de 75 ans et plus. On a constaté dans ce groupe une augmentation de 29% des nouveaux cas positifs. Suivent ensuite les enfants de 0-14 ans (+14%) et des 30-44 ans (+6%). La plus grande diminution est enregistrée chez les 15-29 ans (-14%).

La Santé rappelle toutefois que le nombre de cas reste important et qu'il est toujours difficile de déterminer la source probable de contamination. «Le cercle familial est la source la plus fréquente (31,3%) suivi par l’éducation (12,3%), les voyages à l’étranger (8,2%), les loisirs (6,2%), et le travail (3,6%). La part des sources indéterminées diminue (33,9%)», note toutefois le ministère.

Encore plusieurs milliers de personnes se font vacciner chaque semaine malgré l'annonce de la levée des principales restrictions sanitaires. Aujourd'hui, 469.749 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 78,2% par rapport à la population vaccinable.

