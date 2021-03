Depuis plusieurs mois, les professionnels de santé alertent sur l'impact des restrictions sanitaires, et notamment des pensées morbides. Un phénomène qui toucherait particulièrement les adolescents.

Des idées suicidaires de plus en plus prégnantes

Si le covid-19 a officiellement fait 728 victimes, le taux de mortalité du virus pourrait s'avérer en réalité bien plus lourd. Ces derniers mois, les professionnels de santé doivent en effet faire face à un autre phénomène : celui de l'augmentation des désirs de mort chez les moins de 20 ans.

Le mental des adolescents soumis à rude épreuve Alors que la pandémie sanitaire frappe le pays depuis près d'un an, les jeunes générations sont de plus en plus touchées psychologiquement. Une situation préoccupante que constatent les professionnels de santé au quotidien.

Depuis le début de la pandémie, les idées suicidaires des adolescents seraient en effet en hausse de 15%, estime le Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires (Cepas). Une tendance que confirme Barbara Gorges-Wagner, directrice du Kanner Jugend Telefon (KJT).

«La situation est bien pire que l'année précédente», alerte la responsable du service d'écoute et d'orientation géré par Caritas. Sur la plateforme en ligne de l'association, ils étaient ainsi 313 jeunes à faire part de leurs inquiétudes en 2020, contre 237 en 2019. Soit une augmentation de plus de 30%. Parmi eux, 33 confiaient penser au suicide en 2020, contre 24 un an auparavant. Douze ont également parlé de s'automutiler, un chiffre multiplié par quatre par rapport à l'année précédente.

Si les adolescents sont de plus en plus nombreux à broyer du noir, ce mal-être peut néanmoins prendre d'autres formes. En l'espace d'un an, le nombre de contacts pris pour dépression a ainsi doublé. Ils se montreraient également particulièrement anxieuses.



Bien que les acteurs du terrain s'accordent à dire que le phénomène a pris de l'ampleur avec la crise, il est encore trop tôt pour déterminer le nombre de passage à l'acte. Selon Paulette Lenert (LSAP), ce sont en moyenne «entre 70 et 80 personnes» - toutes tranches d'âge confondues - qui se donnent volontairement la mort chaque année au Luxembourg. Un chiffre qui ne tient néanmoins pas compte des tentatives qui seraient «10 à 20 fois plus importante», précisait la ministre de la Santé dans une réponse parlementaire en janvier.

Conscient de la situation, le gouvernement entend donc apporter une réponse au problème. Et tend notamment à multiplier les gestes plus ou moins symboliques, tels que la potentielle réouverture des terrasses comme une «bouffée d'air». De son côté, le ministère de l'Education a également lancé une série d'initiatives. La dernière en date, baptisée #act4support, se veut comme une main tendue visant à redonner le sourire aux adolescents.

Où trouver du soutien ? Le Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires (Cepas) est joignable via la helpline 8002-9393. Ce numéro est accessible tous les jours ouvrables entre 8 et 18 heures. Le KannerJugendTelefon (KJT) propose une oreille attentive aux enfants et aux adolescents de manière gratuite et anonyme par téléphone au 116 111 ou en ligne. Les parents peuvent également contacter le 26 64 0555. Les bénévoles de SOS Détresse peuvent quant à eux être contactés en ligne ou en appelant le 45 45 45 tous les jours de 11h à 23h, et jusqu'à 3h du matin les vendredis et samedis.

