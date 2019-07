La SNHBM et le Fonds du logement construisent des logements abordables pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter sur le marché traditionnel. Leurs deux responsables savent comment y parvenir alors que l'État ne dispose pas de terrain à bâtir actuellement.

Des idées pour construire plus de logements

(mig / mas / MF) – «Il faut interdire la spéculation ou la rendre plus chère» avait martelé en ce début juillet André Roeltgen. Le président de l'OGBL déplore la timidité du gouvernement DP-Déi Gréng-LSAP en matière de logement et a, pour dénoncer une situation de fait au Luxembourg, décrété «l'état d'urgence sur le logement».

Alors que la polémique de la cession aux investisseurs privés des rares terrains détenus pas les communes fait actuellement des vagues, il existe bel et bien aux yeux des responsables de la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM) et du Fonds du Logement des solutions pour que les pouvoirs publics reprennent la main.



Diane Dupont, directrice du Fonds du Logement et Guy Entringer, directeur de la SNHBM Photo: Guy Jallay

«Nous construisons 300 logements par an. Nous pouvons construire jusqu'à 500 unités. Mais pour cela, nous avons besoin d'une garantie de terrain à bâtir. Les pouvoirs publics doivent accéder à des terrains à construire», pose Guy Entringer dans une interview accordée au Luxemburger Wort ce lundi. Le directeur de la SNHBM a une solution: «Étendre le périmètre constructible mais seulement à partir du moment où il est garanti que les terrains entrent en possession des pouvoirs publics».



Son idée est d'inverser le fonctionnement actuel et de cibler les terrains à reconvertir. «L'État doit déterminer les zones dans lesquelles un élargissememt du périmètre constructible fait sens, y acquérir les terrains et seulement ensuite, élargir le Plan d'aménagement général (PAG)», préconise Guy Entringer. Et non commencer par élargir d'abord le périmètre, ce qui a pour conséquence de faire grimper les prix et de rendre les terrains inabordables.



Une autre solution préconisée serait que «des privés cèdent une partie de leur terrain aux pouvoirs publics (...) Je peux imaginer, qu'en cas d'augmentation de la densité des immeubles sur leur propriété -ce qui en augmenterait la valeur- les particuliers en céderaient une partie à l'Etat», explique Guy Entringer.



Une cession de terrain qui se ferait «avec un avantage», précise Diane Dupont. La directrice du Fonds du logement parle de «l'exemption fiscale sur la plus-value lorsqu'on vend son terrain à l'Etat. Règlementation qui n'est pas valable lorsqu'on vend du foncier au Fonds du logement ou à la SNHBM». Une situation qui serait «gagnante-gagnante pour tout le monde», glisse Guy Entringer. À la condition toutefois que «la politique fasse preuve de courage».