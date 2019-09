La météo ensoleillée annoncée pour ce troisième week-end de septembre sera propice aux sorties en famille. Les possibilités de divertissement foisonnent au Luxembourg, comme dans la Grande Région. A vous de choisir.

Des idées de sortie pour ce week-end

Le patrimoine à l'honneur

Les Journées européennes du patrimoine se déroulent du 21 au 29 septembre. Tout au long de cette semaine, expositions, visites guidées, randonnées, conférences et concerts vont se multiplier. Cette année, c’est le thème «Arts et divertissement» qui a été retenu.

Une quinzaine d'événements figurent déjà au menu du week-end, de Lintgen à Beckerich, en passant par Belvaux, Schengen, Dudelange, Ansembourg, Hollerich, et Luxembourg-Ville bien sûr. Attention, car certaines activités ou visites nécessitent une inscription préalable.



Les Journées du patrimoine proposent une découverte des moulins de Beckerich à vélo Photo: LW Archives

De l'autre côté de la frontière lorraine, les Journées du patrimoine ont aussi lieu en Moselle, Meurthe-et-Moselle et dans la Meuse, avec une multitude d'animations et événements divers au programme ces samedi et dimanche.



Une course déjantée à Differdange

La «Steel-run» est une course originale de 10 km. Ni «Strongman run» revisité, ni «Urban Trail», cette épreuve sportive est un moyen idéal pour découvrir ou redécouvrir la Cité du Fer au rythme de la course à pied.

Les coureurs pourront admirer le patrimoine industriel et culturel de Differdange. Ils traverseront de nombreux lieux insolites comme la mairie (et le bureau du bourgmestre démissionnaire, Roberto Traversini), le sauna du complexe aquatique Aquasud, l'église d'Oberkorn, le site du Science Center, le centre commercial Opkorn, mais aussi des commerces, boucheries, restaurants, cafés et même un bus.

Le détail des 10 km de parcours de la Steel-Run à travers Differdange Capture d'écran

Le départ est fixé à dimanche 15 h, depuis le Parc des Sports à Oberkorn, là où sera aussi jugée l'arrivée. Les inscriptions se font jusqu’au 20 septembre inclus (23h59) sur www.steelrun.lu. Des inscriptions sur place sont également possibles le 22 septembre de 11h à 14h.

Vieux tacots et compagnie

Pour les nostalgiques de mécaniques anciennes, les passionnés de carrosseries rutilantes et de pare-chocs chromés, le Oldtimerday est un petit paradis. Cet événement de promotion des véhicules historiques revêt un caractère très varié, avec des rencontres, des randonnées, des visites de musées, des bourses d'échanges, des visites dans tout le pays.

Toutes les manifestations sont ouvertes au grand public. Une participation aux frais peut être demandée par l'organisateur d'événement spécifique.

Le Oldtimerday attire chaque année de nombreux visiteurs férus de vieilles mécaniques Photo: Guy Jallay

Bref, les moteurs vrombiront durant le week-end à travers tout le Grand-Duché. La liste exhaustive ainsi que toutes les informations pratiques (lieux, horaires, contacts) se trouvent sur le site www.oldtimerday.lu ainsi que sur la page Facebook «Oldtimerday Luxembourg».

Cinq continents à Bettembourg

La Kannerlaf duerch 5 Kontinenter célèbre ce week-end sa dixième édition. Sont concernés par cette course, les jeunes nés entre 2008 et 2016. Les distances oscillent entre 0,4 km et 1,2 km.

La mascotte Yuppi accueillera les enfants ce dimanche, à partir de 10h30 au Parc Merveilleux de Bettembourg, pour un voyage à travers cinq continents et dix contes de fées.

Le Parc Merveilleux de Bettembourg accueille les coureurs en herbe ce dimanche Photo: Pierre Matgé

Après l'effort, les petits coureurs pourront explorer le parc et s’aventurer à l’intérieur d’un Yuppi géant en bois. L’attraction, de 7 mètres de haut, dispose d’escaliers et de jeux ludo-éducatifs à l’intérieur, ainsi qu’un toboggan toujours apprécié.

Mirwart, mon beau Mirwart

Le superbe écrin belge du Domaine provincial de Mirwart, près de Saint-Hubert, accueille la onzième édition du Week-end des paysages. Plus de vingt animations entièrement gratuites seront proposées.

Sentier pieds nus et balade à dos d’ânes pour les plus petits, parcours aventure et spéléobox pour les jeunes, animations et concerts pour toute la famille: chacun y trouvera son compte, à travers les activités ludiques, pédagogiques.

Plus de vingt animations entièrement gratuites sont proposées ce week-end au Domaine provincial de Mirwart Source: Domaine de Mirwart

Renseignements sur www.weekenddespaysages.be



Nancy attire les gourmands

Un village gourmand vous attend, place Charles III à Nancy à l'occasion de la 9e édition de la Fête de la Gastronomie, avec un programme riche en animations et dégustations.

Sur 32 stands, plusieurs producteurs feront partager leur goût de l’authenticité sur les stands du marché fermier par la dégustation de produits locaux: confiseries, confitures, bonbons, charcuterie, fromages ou encore bières artisanales.

La place Charles III à Nancy vivra au rythme de la gastronomie ce week-end Capture d'écran

Tous les détails de la manifestation se trouvent sur le portail de la Ville de Nancy.