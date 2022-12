À cinq jours de Noël, les associations caritatives poursuivent leurs collectes pour aider les plus vulnérables pendant les fêtes. Voici quelques pistes si vous voulez participer.

Luxembourg 5 min.

Journée internationale de la solidarité

Des idées cadeaux pour aider les plus démunis à Noël

Emilie CHESNÉ À cinq jours de Noël, les associations caritatives poursuivent leurs collectes pour aider les plus vulnérables pendant les fêtes. Voici quelques pistes si vous voulez participer.

Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de mettre le partage et la charité à l'honneur. La journée internationale de la solidarité est d'ailleurs organisée ce 20 décembre, à quelques jours seulement de Noël. Pendant cette période, les particuliers voulant s'investir auprès des œuvres caritatives sont plus nombreux. C'est ce que notait Caritas Luxembourg, déjà début décembre, dans un communiqué. Elle soulignait alors avoir plus besoin de dons que de bénévoles.

Quand des mamies tricotent des bonnets pour les sans-abri Les membres de Mamie et moi ont tricoté 150 bonnets, écharpes et moufles pour les bénéficiaires de la Stëmm vun der Strooss. Créer des liens entre les générations et les cultures est l'objectif de l'association.

Pour encourager cet élan de solidarité, de plus en plus d'associations luxembourgeoises permettent ainsi de faire des cadeaux solidaires. Leurs formes varient mais le principe reste le même. Faire un don qui sera transformé en un présent, souvent symbolique. Voici quelques exemples.

Faire un cadeau aux plus démunis

Cette année, la Croix-Rouge Luxembourg a publié sur son site un catalogue de Noël. « L'idée est de présenter nos services et les besoins des bénéficiaires au travers d'exemples de financements concrets et précis », explique Tina Noroschadt, chargée de communication de l'organisation. Vous pouvez ainsi donner 50 € pour acheter un manteau d'hiver. Un don de 150 €, permet, quant à lui, de payer un mois de chauffage pour une famille et ses enfants vivant dans un logement mis à disposition par la Croix-Rouge.

Vous pouvez aussi transformer votre don en cadeaux à travers l'association Noël de la rue. Cette dernière organise deux repas pour les sans-abri le 25 décembre, à Esch et Hollerich, et leur distribue notamment des kits d'hygiène. Elle n'a actuellement besoin que de dons en argent.

Mais, certains préfèrent réaliser des dons matériels. Ils peuvent se tourner vers les nombreux points de collecte de Caritas Luxembourg, de la Croix-Rouge et de la Stëmm vun der Stross. Actuellement, les besoins portent, entre autres, sur des vêtements (baskets, jeans, vestes, gants, bonnets, chaussures, etc.), du linge de lit, des serviettes de bain, des sacs de couchage, des poussettes, des services complets de vaisselle, des vélos...



De son côté, l’American Women's Club of Luxembourg (AWCL) a installé des sapins de Noël dans plusieurs entreprises et lieux publics. Sur leurs ornements sont inscrits les souhaits d'enfants vivant en foyers. Si vous en croisez un, il suffit de décrocher une décoration et de faire don du montant nécessaire pour acheter le jouet. C'est ensuite l'association qui se charge de l'achat et de la distribution des cadeaux.



De la même manière, il est possible de proposer des meubles, des jouets, des vêtements, ou encore un hébergement pour les réfugiés ukrainiens sur la page facebook « Host families for refugees of war in Ukraine ».

Choisir un présent symbolique

Certaines associations suggèrent également de faire un don en l'honneur d'un proche. Par exemple, la Fondation Autisme Luxembourg envoie à la personne de votre choix une note de remerciements contenant une description du projet auquel elle a contribué. Basée à Capellen, cette fondation accompagne les patients suspectant un trouble autistique dans leur diagnostic.

Côté défense de l'environnement, Greenpeace délivre des certificats par tranche de 30 euros de don pour planter une micro-forêt à Luxembourg. Natur&ëmwelt, elle, invite à rendre ses proches symboliquement propriétaires d'un coin de nature afin de financer son action de préservation du paysage luxembourgeois.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Si vous souhaitez faire preuve de solidarité, tout en voulant acheter quelque chose à mettre sous le sapin, c'est aussi possible. La Fondation partage Luxembourg fournit, pour chaque donation, une carte à planter en pleine terre ou en pot. Vous pouvez choisir le cadeau solidaire que vous financez tel que des outils agricoles pour une famille au Congo (50 €) ou six mois de repas pour des jeunes au Guatemala (125 €).

Chaque année, le Groupe Tricentenaire, organise la vente de ses « chocolats du cœur », de corbeilles de fêtes ou encore de cartes de vœux. L'organisation soutient les personnes en situation de handicap. Les produits vendus sont issus du commerce équitable et coûtent d'environ deux à cent-cinquante euros.

Un don sur sa liste au père Noël

Une autre initiative possible est de demander à vos proches de faire un don en votre nom plutôt que de vous offrir un cadeau classique. Ce concept s'est notamment développé à l'occasion d'anniversaires ou de mariages. Les personnes célébrées postent généralement un message sur leurs réseaux sociaux en indiquant le lien vers une œuvre caritative de leur choix.

Une fête de Noël chaleureuse à la «Stëmm vun der Strooss» Environ 400 personnes s'étaient rassemblées au centre culturel pour la 24e fête de Noël. Les personnes socialement défavorisées ont vécu un moment chaleureux.

Soutien aux réfugiés ukrainiens auprès de l'Ukrainian Community in Luxembourg, lutte pour les droits humains avec Amnesty International, ou encore protection des animaux auprès de l'asile Déierenasyl... Les organisations à but non lucratif et les moyens de les soutenir sont nombreux dans le pays. Vous pouvez d'ailleurs retrouver des annonces de missions et plus d'informations sur le volontariat à travers le site benevolat.lu. Pour rappel, les dons aux organismes reconnus d'utilité publique sont déductibles fiscalement à partir de 120 euros par an et dans la limite de 20 % des revenus totaux nets.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.