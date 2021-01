Face à l'évolution du nombre d'hospitalisations de patients positifs au covid-19, le Dr Philippe Turk, membre de la cellule de crise covid, plaide pour une levée des contraintes imposées aux établissements de soins pour affronter la pandémie. Une position que ne soutient pas le ministère de la Santé.

Des hôpitaux bientôt de retour en phase 3?

Jean-Michel HENNEBERT Face à l'évolution du nombre d'hospitalisations de patients positifs au covid-19, le Dr Philippe Turk, membre de la cellule de crise covid, plaide pour une levée des contraintes imposées aux établissements de soins pour affronter la pandémie. Une position que ne soutient pas le ministère de la Santé.

Déclenchée mi-novembre pour la première fois au Luxembourg pour affronter les conséquences de la deuxième vague de cas de covid-19 dans les hôpitaux, la phase 4 pourrait prendre fin. Et ce, dès mardi, selon les estimations du Dr Philippe Turk, responsable de la coordination des hôpitaux et membre de la cellule de crise du gouvernement. Interrogé par nos confrères de RTL Radio Lëtzebuerg, le spécialiste estime qu'avec des chiffres «de retour au niveau enregistré à la mi-octobre, avant le début de la deuxième vague», la reprise d'une activité plus normale dans les hôpitaux s'impose.

En clair, la prise en charge des patients infectés par le virus ne devrait plus être la principale activité des personnels soignants. Cette sortie médiatique ne constitue pas pour autant une annonce officielle, puisque seule la cellule de crise du gouvernement est en mesure de prendre une telle décision. Si cette dernière se réunira mardi, aucune indication allant dans ce sens n'a été donnée par le ministère de la Santé qui précise, lundi, «qu'il est trop tôt pour se prononcer» et que «les chiffres actuels sont à prendre avec prudence, vu que le nombre de tests effectués est bien moins important en raison de la pause réalisée pendant les fêtes de large scale testing.»

Au-delà de cette question, qui influencera les délais d'attente des patients qui doivent être opérés notamment, l'inquiétude principale tourne autour du premier cas de patient atteint par la nouvelle variante du covid. Détectée samedi au Grand-Duché, cette forme pourrait «faire grimper à nouveau les taux d'infection à la fin janvier et en février», estime le Dr Turk qui plaide pour «une extrême prudence» pour «les trois prochains mois».

Donc bien au-delà du 10 janvier, date de fin officielle des nouvelles restrictions imposées par le gouvernement pour les fêtes de fin d'année. Dans une interview accordée lundi à nos confrères du Quotidien, Xavier Bettel (DP) assure que «la bouffée d'air» dans les hôpitaux se fait toujours attendre et se garde bien, à ce stade, d'évoquer un quelconque allègement des mesures envisagées. Pour le Premier ministre, la priorité «doit être d'aider l'économie à se relever et investir dans les domaines où il existe un réel besoin».

A noter enfin que Paulette Lenert (LSAP) a précisé lundi les quantités de vaccin dans les prochaines semaines au Luxembourg. Aux 36.000 personnes qui doivent se voir injecter le sérum créé par BioNTech/Pfizer viendront s'ajouter 50.000 patients qui bénéficieront de la formule mise au point par Moderna, tandis qu' AstraZeneca devrait livrer 200.000 doses.

