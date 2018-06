Après les intempéries dévastatrices qui se sont abattues sur le Luxembourg dans la nuit de vendredi, l'heure est au bilan. Il est très lourd. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur se sont exprimés face à la presse.

"Des gens ont tout perdu": 30 millions d'euros débloqués

Parmi les informations divulguées lors du point de presse organisé à Waldbillig à 13h30 ce vendredi, le Premier ministre a annoncé que le conseil de gouvernement a d'ores et déjà débloqué une enveloppe de 30 millions d'euros pour venir en aide aux sinistrés frappés par les intempéries de ce 1er juin.

"Le Mullerthal est dévasté, les dégâts sont énormes et les habitants désespérés", a martelé Xavier Bettel, "il y a des gens qui ont tout perdu aujourd'hui et je veux leur dire qu'ils ne sont pas seuls."

"C'est une catastrophe et nous devons nous organiser le plus rapidement possible et de la façon la moins compliquée pour pouvoir aider."

Point de presse de Xavier Bettel, Dan Kersch et la bourgmestre de Waldbillig, Andrée Henx-Greischer rtl.lu

Aucune vie humaine n'a été perdue, a indiqué le ministre Dan Kersch. Mais les dégâts matériels sont considérables.

Le revêtement du CR364 entre Berdorf et Beaufort a explosé, la route sera impraticable pendant un certain temps: le ministre a parlé de travaux au moins pour un an.

L'armée est mobilisée sur le terrain.

Les gens qui n'ont plus d'eau potable ne doivent pas s'inquiéter a rassuré Dan Kersch, des bouteilles d'eau de Beckerich seront distribuées.

Le centre de crise a été activé dès 3 heures dans la nuit de vendredi pour coordonner les missions sur le terrain et à 5 heures du matin, la cellule de crise du gouvernement s'est réunie.

Le 112 a reçu plus d'une centaine d'appels cette nuit, la plupart venant du Mullerthal et de Waldbillig.