Un lot de "Galettes de riz 100%" de la marque Lima ne doit pas être consommé.

Consommation

Des galettes de riz rappelées

Pascal MITTELBERGER Un lot de "Galettes de riz 100%" de la marque Lima ne doit pas être consommé.

Ce mercredi 19 octobre en fin de journée, l'administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, qui dépend du ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, informe d'un rappel de produit.

Il ne faut pas consommer les «Galettes de riz 100%» de la marque Lima, vendues en paquet de 130g. Le lot concerné par ce rappel porte la référence R22182B et la date de durabilité minimale (DDM) indiquée sur le paquet est le 02/07/2023. Le produit a été distribué par différents points de vente.

47 rappels de produits depuis le début de l'année au Luxembourg Suite aux récents scandales sanitaires, nous avons donné la parole au commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire qui fait part d'une situation «exceptionnelle».

La raison de ce rappel est une «teneur trop élevée en aflatoxines», fait savoir l'administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, qui précise : «Les aflatoxines sont des mycotoxines produites par certaines espèces de moisissures Aspergillus qui se développent lorsque le degré de température et d’humidité de l’aliment est élevé. Les aflatoxines sont considérées comme génotoxiques et cancérigènes par l’autorité européenne de sécurité des aliments et peuvent être dangereuses à des consommations élevées et répétées.»

Les personnes qui ont acheté ce produit avec le n° de lot en question peuvent le rapporter dans le magasin où elles l'ont acheté.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.