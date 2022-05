Pendant deux semaines, des paléontologues ont fait des fouilles à la recherche de témoins vieux de 183 millions d'années à Bascharage. Ils viennent de présenter leurs résultats.

Des fossiles de reptiles marins découverts à Bascharage

«Nous sommes extrêmement satisfaits du résultat», explique Ben Thuy, paléontologue au Musée national d'histoire naturelle (MNHN). Pendant deux semaines, lui et d'autres chercheurs ont creusé sur un terrain de la zone industrielle de Bommelscheuer à Bascharage à la recherche de vestiges de l'époque du Jurassique inférieur. Mardi soir, ils ont fait le bilan au MNHN et ont présenté les témoins de l'époque qui ont été déterrés.

«Nous avons trouvé plus de 250 fossiles datant d'environ 183 millions d'années», explique Ben Thuy. «Parmi eux, il y a de nombreux fossiles que nous connaissons déjà bien, mais il y a aussi ceux qui sont plus inédits, comme une pomme de pin fossilisée», poursuit le paléontologue. Selon lui, ces types de fossile sont extrêmement rares, mais ils fournissent des informations importantes sur ce à quoi ressemblait le monde végétal il y a 183 millions d'années.

Des restes d'ichtyosaures exhumés

La découverte la plus spectaculaire dont les paléontologues peuvent se réjouir concerne l'exhumation des restes de deux ichtyosaures. La tête et la cage thoracique de l'un d'eux ont pu être exhumées. La forme du crâne ainsi que les yeux de l'ancien habitant de la mer sont clairement reconnaissables. «Il n'est pas nécessaire de faire preuve d'une grande imagination pour comprendre de quoi il s'agit», souligne Ben Thuy en soulevant les restes fossilisés du reptile disparu il y a plus de 90 millions d'années.

La découverte de restes d'anciens reptiles marins au sud du Luxembourg est certes surprenante, mais s'explique par le fait qu'à l'époque du Jurassique inférieur, la moitié sud du Grand-Duché était recouverte par la mer. Le nord du Luxembourg, c'est-à-dire l'actuel Oesling, faisait en revanche partie d'une île il y a 183 millions d'années. La côte se trouvait alors à la frontière entre les deux régions, c'est-à-dire à travers le territoire actuel du Luxembourg.



Les restes du repas d'un poulpe

Outre les restes des deux reptiles marins, les chercheurs ont ainsi pu exhumer de nombreuses autres reliques d'anciennes créatures marines. Ce sont surtout des poissons et des calmars qui ont été découverts lors des fouilles à Bascharage.

Sur un poulpe fossilisé que les fouilles ont permis de mettre au jour, on peut même encore voir le contenu de son estomac. On peut ainsi voir les restes d'un petit poisson que la pieuvre a dû manger peu avant sa mort.

Les paléontologues ont également pu découvrir de nombreux insectes fossilisés à Bascharage. Ceux-ci devront d'abord être stockés pendant deux à trois ans. Ce n'est qu'ensuite que les pierres pourront être détachées et les insectes qui s'y trouvent mis à jour, explique le paléontologue du MNHN.

Des informations précieuses pour la recherche

Mais le plus grand trésor découvert est la quantité d'informations et de connaissances que les vestiges de l'époque du Jurassique inférieur fournissent aux chercheurs, selon Ben Thuy. L'objectif principal est donc de rédiger des études scientifiques sur la base des pièces trouvées. Ce n'est que grâce à ces publications que les connaissances acquises lors des fouilles seront accessibles aux spécialistes et au grand public. Dans ce contexte, Ben Thuy se montre très optimiste quant au fait que les objets découverts donneront lieu à l'avenir à toute une série de travaux scientifiques différents.

Les experts qui mènent de telles études ont déjà été alertés en amont des fouilles. Le géologue allemand Christoph Korte, qui enseigne à l'université de Copenhague, a par exemple déjà prélevé de nombreux échantillons de sol à Bascharage, afin de pouvoir tirer des conclusions sur le climat et ses changements à l'époque.

Cependant, avant que la majeure partie des recherches et des études proprement dites ne puisse commencer, les fossiles trouvés doivent être triés et préparés pour les besoins de la recherche ultérieure, un processus qui prendra de nombreuses heures. «Le travail ne fait que commencer», explique Thuy.

Des conditions de travail favorables

Le succès des fouilles des chercheurs est dû aux conditions de travail favorables de leur travail à Bascharage. La recherche paléontologique est souvent tributaire de découvertes fortuites sur des chantiers. A Bascharage, le terrain d'environ 2.400 mètres carrés, sur lequel un nouveau bâtiment industriel sera construit à l'avenir, a pu être fouillé minutieusement. «Nous avions le temps, nous avions de la place et nous avions une pelleteuse», plaisante Thuy.

Au cours des deux semaines pendant lesquelles l'équipe a été active dans cette zone industrielle, elle a ainsi réussi à déplacer un total de 14.000 tonnes de terre. «Nous avons pu déterrer tout ce qui était fossilisé dans les couches», explique le paléontologue. Centimètre par centimètre, la pelleteuse a creusé à travers les différentes couches de sol, et ce, jusqu'à une profondeur de trois mètres.

Déjà des découvertes dans le passé

Le fait que tant de restes aient pu être mis au jour n'est pas vraiment une surprise, car de nombreuses fouilles ont déjà eu lieu à Bascharage par le passé et ont toujours permis de présenter des découvertes spectaculaires. Ainsi, une aile de dinosaure volant y avait déjà été découverte dans les années 1990. «On peut donc dire que Bascharage a sa place sur la carte scientifique mondiale», décrit Ben Thuy.

Mais d'autres sites luxembourgeois ont déjà permis également de mettre au jour des objets impressionnants datant d'époques lointaines. L'année dernière, Ben Thuy et son équipe sont ainsi tombés sur un fossile marin à la Cloche d'Or. Il est donc possible que les paléontologues tombent à l'avenir sur d'autres surprises dans le sol luxembourgeois.

