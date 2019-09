A l’heure de la rentrée, la Chambre des salariés propose de nouvelles options pour répondre aux défis de la digitalisation.

Des formations pour s'adapter aux métiers du futur

(DH) - La digitalisation ayant été au cœur des débats lors des dernières élections sociales, la Chambre des salariés du Luxembourg a porté ses efforts sur un marché porteur en termes d'emplois en développant ses offres de formation en ce sens.

Pour ce faire, le Luxembourg Lifelong Learning Center (LLLC), qui va développer son offre au niveau des cours du soir, a choisi de placer en exergue quatre nouveaux diplômes. Ces derniers concernent les systèmes de réseaux et de la Cybersecurity. Ces formations viennent compléter les offres déjà existantes dans le domaine des technologies de l’information (IT).

Par ailleurs, le LLLC élargit aussi son offre universitaire. Deux nouveaux masters, dans les domaines du management des organisations du secteur sanitaire et social et dans le contrôle de gestion et audit organisationnel sont proposés en collaboration avec l’Université de Lorraine.

D’autres nouveautés s’adressent plus spécialement aux salariés de plus de 60 ans ou aux retraités. Des formations courtes, sur une journée, lors desquelles les seniors pourront s’initier aux nouvelles technologies ou aborder les thèmes de la retraite et de la santé. Il est à noter que les syndicats représentés au sein de la CSL prendront en charge les frais de formation de leurs membres.

Des modules pour les délégués du personnel

En outre, la CSL, en collaboration avec le ministère du Travail et les chambres professionnelles patronales, propose aussi une formation à l’attention des délégués du personnel.

Cette dernière, modulaire et flexible, est composée de 85 modules dans huit domaines, tels la législation sur les délégations du personnel, la santé ou encore la sécurité dans l’entreprise.

Plus de 12.000 candidats l'année dernière

Selon les chiffres communiqués par la CSL, le nombre de candidats au Luxembourg Lifelong Learning Center progresse. 5.000 candidats se sont présentés en 2016-2017 et ils étaient plus du double, 12.171 précisément, lors de l'exercice précédent.

En détaillant les chiffres indiqués par le LLLC, 10.273 personnes ont participé aux cours du soir, aux cours de luxembourgeois ou aux formations à distance. Mais si la Chambre des salariés du Luxembourg se félicite du nombre de candidats à la formation continue, en revanche elle ne révèle pas le taux de réussite de ces derniers.

