L'Administration des ponts et chaussées lance ce mardi 27 octobre un projet pilote de Contrôle d'accès au réseau autoroutier (CARA) entre Sterpenich et la capitale au niveau des échangeurs de Steinfort, Mamer, Bridel et Strassen.

Des feux pour réguler le trafic sur l'A6

Le système CARA s'appuie sur deux feux tricolores placés sur la bretelle d'entrée de l’autoroute. Par des capteurs implantés sur l'autoroute et sur la bretelle, l'évolution du trafic est constamment mesurée et analysée. Lorsque l'appareil détecte une densification du trafic allant jusqu'au dépassement du seuil critique, les feux rouges sont activés. Les véhicules qui veulent entrer sur l'autoroute sont retenus quelques instants (30'' au maximum, dont une phase orange de 5'') sur la bretelle d'entrée via les feux rouges.

Grâce au CARA, le trafic de la bretelle est injecté sur la voie rapide en cycles, ce qui perturbe moins la fluidité, un système qui devrait permettre une meilleure insertion des véhicules sur l'A6. Lorsque la circulation sur l'autoroute est à nouveau fluide, les feux repassent au vert. Les durées de feu rouge évoluent en fonction des conditions réelles de circulation.

L'objectif de cette installation est d'améliorer le temps de parcours entre la frontière belge et la Ville mais aussi de réduire le risque d'accident en limitant les insertions difficiles et les manœuvres inadaptées. CARA doit également diminuer l'impact environnemental sur les déplacements domicile-travail

Ce système CARA fonctionnera 7 jours sur 7, 24h/24h. Il se mettra en marche à partir d'un certain taux de densité de trafic peu importe le moment de la journée. A noter encore que ce type d'installation existe dans plusieurs pays, notamment aux Pays-Bas, en France et en Allemagne.

Ce n'est pas la première fois que l'autoroute A6 fait l'objet de laboratoire expérimental à grande échelle. Depuis le 21 septembre dernier, la vitesse est à nouveau limitée à 90km/h aux heures de pointe entre Sterpenich et l'échangeur Kirchberg (A1).



