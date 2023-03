Les tunnels autoroutiers vont être fermés à tour de rôle dans le cadre d'une campagne de maintenance et de nettoyage des infrastructures. De plus gros travaux sont également prévus dans le tunnel Micheville.

Des fermetures de tunnels autoroutiers en pagaille

Une maintenance régulière et un bon coup de nettoyage: deux ingrédients nécessaires à la longévité des tunnels autoroutiers. C'est justement pour réaliser ces deux actions que les Ponts et chaussées vont commencer, lundi 13 mars, une campagne visant à chouchouter ces infrastructures.

Éclairage, vidéosurveillance, extincteurs, détection incendie ou encore ventilation, la totalité de la vingtaine d'équipements de sécurité sera vérifiée dans chaque infrastructure. Les parois de ces dernières seront de leur côté nettoyées. Chaque tunnel autoroutier sera concerné à tour de rôle dans cette campagne qui rythmera le quotidien des Ponts et chaussées jusqu'au mois de juin.

Pour que les automobilistes ne paniquent pas d'emblée face à ces fermetures annoncées, les professionnels se veulent rassurants: «En vue de réduire l'impact sur le trafic, les interventions de maintenance et de nettoyage seront majoritairement réalisées la nuit.» En effet, sur les 35 dates affichées au calendrier des Ponts et chaussées, seules quatre se dérouleront en journée. Lors de chaque opération, des déviations seront mises en place.

Le tunnel Micheville fermé du 18 mars au 29 mai

Les trois premiers tunnels à faire l'objet de ces opérations de maintenance et de nettoyage seront le tunnel Serra au Kirchberg, le tunnel Saint-Esprit dans le centre de Luxembourg-Ville et la pénétrante Sud de la capitale, dans la nuit de lundi 13 à mardi 14 mars. Les deux nuits suivantes, ce sera au tour des tunnels Stafelter et Grouft, sur la route du Nord.

Le tunnel Micheville, de son côté, fera l'objet d'une fermeture prolongée. Cette dernière ne s'effectuera pas en raison d'opérations de maintenance, mais pour raccorder l'infrastructure à l'autoroute A4. Il sera ainsi fermé dans les deux sens de circulation du samedi 18 mars, à 20h, au lundi 29 mai à 23h.

Pendant cette période, les automobilistes en direction de Luxembourg devront emprunter la route de Belval (CR168) et le boulevard du Jazz (CR191), et le trafic en direction d'Audun-le-Tiche sera dévié via le boulevard des Lumières (CR191B) et la route de Belval (CR168). À partir du 29 mai, la nouvelle route reliant directement l'A4 au tunnel Micheville sera accessible, mais sur une seule voie de circulation dans chaque sens, dans un premier temps.

