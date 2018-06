Fini les emojis basiques... La Ville de Luxembourg lance, dès le 22 juin, ses propres emojis aux couleurs du Luxembourg. Ils seront disponibles sur les plateformes iOS et Android.

Des emojis aux couleurs du Luxembourg!

(NK) - Un «X» en fond aux couleurs du Luxembourg et des dessins qui s'animent par-dessus... voilà à quoi ressemblent les nouveaux emojis lancés par la Ville de Luxembourg. Tout y est pour rappeler les codes de la nouvelle version du «Nation Branding» présentée en 2016. 120 pictogrammes fixes et animés reflétant les différentes facettes du Grand-Duché et du mode de vie luxembourgeois ont été développés.

Le lancement officiel de ces émoticônes se fera ce vendredi 22 juin, veille de jour de fête nationale. Et ce n'est pas un hasard: cette occasion est idéale pour promouvoir la marque.

Les emojis seront accessibles à tous. Adeptes d'Apple, de Samsung, les emojis seront disponibles sur iOS et Android via l'application EmoXies ou téléchargeables via le site internet emoxies.lu.

Regroupés en différentes catégories (expressions, émotions, tourisme, industrie, culture, gastronomie, etc.), les EmoXies représentent une première sélection d’illustrations emblématiques du Luxembourg: "Moien, Addi, Tipp-Topp" ou encore le tram, les Gromperekichelchen, aucun doute, le Luxembourg est bien représenté!

Mais le projet n'est pas terminé. Un appel a été lancé au grand public pour enrichir la série par des suggestions afin d'insérer dans ces emojis vos visions du Luxembourg. N'hésitez pas à proposer vos idées via ce site.

L'usage de ces images n'est pas seulement réservé au web, le domaine de l'imprimé, de l'audiovisuel et bien d'autres peuvent également les utiliser. De quoi se faire plaisir dans chaque production.

