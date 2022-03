Des milliers de crapauds sont de nouveau sur les routes et migrent vers leurs lieux de ponte. Pour que le trajet sur les routes ne se termine pas par la mort, des bénévoles se tiennent aux côtés des amphibiens. Des écoliers aussi.

Luxembourg 7 7 min.

Opération de sauvetage à Lasauvage

Des élèves de l'école primaire à la chasse aux crapauds

Des milliers de crapauds sont de nouveau sur les routes et migrent vers leurs lieux de ponte. Pour que le trajet sur les routes ne se termine pas par la mort, des bénévoles se tiennent aux côtés des amphibiens. Des écoliers aussi.

(S.MN. avec Franziska JÄGER) 15 enfants piétinent le sol boueux de la forêt, sur lequel des feuilles brunes collent à de petits cailloux et transforment la pente en un parcours d'obstacles. De temps en temps, un enfant doit attraper le bras d'un autre pour ne pas glisser. Leur mission : sauver des crapauds. Les pieds des enfants sont chaussés de bottes en caoutchouc, les mains de gants auxquels pendent des seaux bleus et rouges. Ils sont encore vides, mais dans deux heures à peine, les seaux émettront des piaillements et des coassements.

Sauvons les crapauds du Grand-Duché L'administration de la nature et des forêts (ANF), et natur&ëmwelt souhaitent rendre les routes plus sûres pour les amphibiens. Zoom sur les zones de migrations et les opérations de sauvetage.

Ce jeudi matin, 8h30, à Lasauvage, les élèves d'une deuxième classe de l'école primaire de Differdange ont les yeux rivés sur Georges Theis. L'enseignant de l'école de la nature a réparti des animaux en plastique sur une pierre et interroge maintenant les connaissances des élèves. Avant de commencer l'action de sauvetage, la théorie doit être acquise. Theis montre du doigt deux petits quadrupèdes étroits avec une queue. Steven s'annonce : «Un triton». L'enseignant, dont le chapeau annonce un soupçon d'aventure, acquiesce. Il tient en l'air un autre animal en plastique et passe son doigt sur la peau bosselée. Il s'agit du signe distinctif des crapauds. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui.

De nombreux chemins

Chaque année, entre février et avril, crapauds, grenouilles et tritons quittent leurs quartiers d'hiver et migrent vers les mares et les étangs où ils ont eux-mêmes grandi, pour y pondre leurs œufs. Ils passent l'hiver sous la terre humide des forêts ou des prairies et partent à la tombée de la nuit, lorsqu'il fait suffisamment chaud et humide. Ils ne savent pas à quel point leur trajet de la forêt au cours d'eau est dangereux. De nombreux chemins traversent des routes sur lesquelles les voitures deviennent des objets mortels pour les amphibiens. C'est pourquoi les élèves parcourent maintenant la forêt. Luc Arend participe également à la course. Il travaille au service de l'environnement de la commune de Differdange et s'est creusé la tête sur le sujet il y a un an.

Plus d'un million de signatures pour sauver les abeilles Lancée en 2019 à l'échelle de l'UE, une pétition sur la protection des abeilles et des agriculteurs a reçu suffisamment de soutiens pour contraindre la Commission européenne à agir en ce sens.

Il y a en effet un problème : la population de crapauds diminue. Un problème surtout pour les cigognes, auxquelles les amphibiens servent de source de nourriture importante. Les crapauds accoucheurs et les crapauds calamites sont particulièrement menacés. Les crapauds communs sont encore les plus répandus. En 2021, Arend construit une clôture à crapauds avec le garde forestier et le syndicat de protection de la nature Sicona, une solution transitoire jusqu'à la construction du tunnel à crapauds qui devrait voir le jour l'année prochaine. «Nous pouvons ainsi sauver 90 pour cent de la population de crapauds», explique Arend. Peu après l'entrée du village de Lasauvage, une bâche de 750 mètres de long et de la hauteur de la cheville se fraie un chemin à travers la forêt au-dessus de l'unique route du village, juste à côté des rails qui, en été, emmène les touristes du Fonds-de-Gras en France.

Un parcours semé d'embûches

Tous les 20 mètres, un seau noir est posé dans la terre creusée devant le mur vert. Lorsque les crapauds sortent de leurs terriers la nuit et entament leur voyage vers l'étang de l'église situé à un kilomètre de là, de l'autre côté de la route, ils finissent par se cogner contre le mur en plastique et, dans le meilleur des cas, s'écrasent dans les seaux. Comme la nuit dernière a été humide et que le jeudi matin l'est encore, les chances sont bonnes pour les enfants. «Les enfants sont très agités», estime l'enseignant Theis, ce qu'on ne peut pas leur reprocher, car pour eux, c'est une première aujourd'hui.

Le projet scolaire, qui a vu le jour l'année dernière en collaboration avec la commune de Differdange, prévoit de vider quotidiennement les seaux et d'amener les crapauds à l'étang avec des classes qui viennent à Lasauvage en bus le matin. Pour l'enseignante de la classe, Caroline Huberty, c'est une occasion suffisante pour combiner protection de la nature et enseignement en plein air. «En fait, les oiseaux et les chouettes étaient au programme aujourd'hui, mais comme c'est la saison des grenouilles, nous allons sauver des amphibiens», dit-elle en marchant derrière ses élèves.

7 Photo: Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Guy Jallay Photo: Guy Jallay Photo: Guy Jallay Photo: Guy Jallay Photo: Guy Jallay Photo: Guy Jallay Photo: Guy Jallay

Entre-temps, ils se sont rassemblés avec excitation autour du premier seau dans lequel attend un crapaud. Lorsque Theis ramasse l'animal et l'entoure de ses mains en toute sécurité, chacun peut le caresser. Il est frais au toucher, mais tout sauf glissant - plutôt comme un cuir doux. Le ventre du crapaud est gonflé. «Des bébés», crient les enfants. «Pas encore», rétorque Theis, «ce sont des œufs, mais sans le père, les œufs ne servent à rien». Dans le seau suivant, il y en a pas moins de cinq. Et un couple : un petit mâle s'est accroché à un crapaud dont le ventre est à nouveau gros. «Comme c'est mignon, je peux en ramener un à la maison ?», demande Nahit. Malgré l'aquarium dans le salon, ce n'est pas possible. Tous les animaux n'ont pas réussi à entrer dans le seau, parfois certains sont assis quelques mètres plus loin entre les feuilles mortes.

Une moyenne de 80 sauvetages par jour

Les grenouilles, les tritons et les crapauds ne sont pas si faciles à distinguer des feuilles dans l'herbe, c'est pourquoi les enfants doivent faire attention à leurs pas. Et puis, ce qui n'aurait pas dû arriver arrive. «Oh non», crie Maryel en s'arrêtant brusquement et en fixant le sol. «Elle est toute plate». «Elle doit juste dormir», tente de la consoler Mariana. Elle a une grenouille dans son seau rouge, qui essaie sans cesse de sauter dehors, mais n'arrive pas à atteindre le bord. De seau en seau, le nombre d'animaux augmente. Au final, 150 trouvent le chemin de l'étang, que les enfants «ne jettent pas», comme le précise Theis, «mais posent» les uns après les autres. 80 animaux par jour, c'est la moyenne, explique Arend. «Mais l'année dernière, nous avons aussi eu des jours où nous en avons trouvé 800».

Arend s'énerve lorsqu'il voit un seau jeté négligemment dans l'étang. «Au début, un seau sur deux a été volé, et ce malgré le fait qu'ils soient troués», Arend ne peut s'empêcher de secouer la tête. Il raconte qu'il y a toujours du vandalisme, que la clôture est piétinée à certains endroits.

Des crapauds écrasés volontairement Lieke Mevis, experte en amphibiens chez natur&ëmwelt, n'est pas non plus étrangère à ce phénomène. Elle coordonne les quelque six groupes de bénévoles du pays qui, à la tombée de la nuit, s'aventurent dans les fourrés avec des lampes de poche et des gilets de sécurité. Le chemin des crapauds et autres s'arrête soit devant une clôture de protection spéciale, soit contre un mur en béton. C'est là que les animaux sont ramassés et transportés dans des seaux pour traverser la route. A certains endroits, des tuyaux sont également encastrés - les crapauds y tombent et peuvent passer sous la route. «J'ai entendu parler de bénévoles qui se faisaient rabrouer par des automobilistes sur la route parce qu'ils gênaient la circulation», raconte Mevis. Lors d'une opération de sauvetage à Kirchberg, un conducteur aurait même délibérément roulé sur les crapauds. Les grenouilles, crapauds et autres amphibiens vivent dans les forêts et les prairies. Entre la mi-février et la mi-avril - le début et la durée variant d'une année à l'autre en fonction des conditions météorologiques -, ils quittent leurs quartiers d'hiver en forêt et regagnent les plans d'eau où ils ont grandi pour y pondre leurs œufs. Un mois plus tard, ils retournent dans la forêt. Chaque année, l'objectif est de rendre les routes plus sûres pour les amphibiens. Pour cela, il est essentiel de connaître les zones de migration. Ce n'est qu'ainsi que les animaux peuvent être protégés par des mesures temporaires telles que des fermetures de routes et des actions de sauvetage, et que les tronçons dangereux peuvent être sécurisés par des installations à long terme. Un système d'alerte a été mis en place pour signaler les zones dangereuses et aider les bénévoles à planifier les opérations de sauvetage.









Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.